Christian Löffler возвращается в Киев с live-выступлением

07.08.2021

7 августа немецкий композитор Christian Löffler представит в киевском клубе JÄRD альбом Parallels: Shellac Reworks и новый материал (билеты).



От релиза к релизу Кристиан расширяет свою музыкальную вселенную, изучая новые оттенки характерной только ему теплой меланхолической электроники. Он экспериментирует с форматами и подходами к live-выступлениям, но остается верным одному - своей музыкой создает картинную атмосферу на грани сумрачной ночи и первых мгновений раннего утра.

Новый альбом - еще одна грань в карьере музыканта, в этот раз между прошлым и настоящим. Parallels: Shellac Reworks - 10-трековый лонгплей, в котором можно расслышать Бетховена, Баха, Шопена и других классиков.

Пластинка, как и предыдущий релиз переосмыслений, стала результатом работы музыканта с классическим лейблом Deutsche Grammophon и Google Arts & Culture - инициативе, благодаря которой музыкальная классика зазвучала в цифровом формате.

Примечательно, что в записи можно расслышать оригиналы произведений без излишних изгибов, при этом окунувшись в ту самую леффлеровскую меланхолию.

"Я надеюсь, что своими интерпретациями достучусь до тех, кто обычно не слушает мастеров классики. В этой вневременной музыке столько силы, молодости и дикости", - комментирует релиз Кристиан.

Немецкий продюсер занимает особое место на современной электронной сцене. Его выступления в рамках Cercle набирают миллионы просмотров, а в графике выступлений артиста клубные шоу и фестивали - от Лондона до Токио.