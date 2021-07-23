Christian Löffler повертається до Києва з live-виступом

07.08.2021

7 серпня німецький композитор Christian Löffler представить в київському клубі JÄRD альбом Parallels: Shellac Reworks і новий матеріал (квиток).



Від релізу до релізу Крістіан розширює свій музичний всесвіт, вивчаючи нові відтінки притаманної тільки йому теплої меланхолійної електроніки. Він експериментує з форматами та підходами до live-виступів, але залишається вірним одному - своєю музикою створювати картинну атмосферу на межі похмурої ночі та перших митей світанку.

Новий альбом - іще одна грань у кар'єрі музиканта, цього разу на межі минулого і сьогодення. Parallels: Shellac Reworks - 10-трековий лонгплей, у якому можна почути Бетховена, Баха, Шопена та інших класиків.

Платівка, як і попередній реліз переосмислень, стала результатом роботи музиканта з класичним лейблом Deutsche Grammophon і Google Arts & Culture - ініціативи, завдяки якій музична класика зазвучала в цифровому форматі.

У цьому записі можна почути оригінали творів без зайвих вигинів, при цьому занурившись у ту саму льоффлерівську меланхолію.

"Я сподіваюся, що своїми інтерпретаціями достукаюсь до тих, хто зазвичай не слухає майстрів класики. У цій позачасовий музиці стільки сили, молодості і дикості", - коментує реліз Крістіан.

Німецький продюсер займає особливе місце на сучасній електронній сцені. Його виступи в рамках Cercle набирають мільйони переглядів, а в графіку виступів артиста клубні шоу і фестивалі - від Лондона до Токіо.