Бумбокс представит в Киеве свой "Таємний код"

09.11.2019
9 ноября группа Бумбокс презентует двойной альбом “Тайный Код: Рубикон” в киевском Дворце Спорта. Концерт состоится в рамках самого масштабного в истории группы тура (билеты).
Бумбокс - Твiй на 100%
На этом концерте все будет, как мы любим: дорога, саундчеки, гостиницы, зал, который орет все песни, и разбитые сердца. Все будет, как ты любишь - новые боевики и старые хиты, автографы, фотографии и драйв, сметающий все на своем пути.
"Перейдем Рубикон вместе", - призывают музиканты.
Кстати, альбом “Тайный Код: Рубикон”, записанный в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки, впервые в истории группы состоит из более чем 11 песен.
Бумбокс - Тримай мене
Вживую альбом смогут услышать также в следующих городах:
Бумбокс - ДШ