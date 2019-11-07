Бумбокс представить у Києві свій "Таємний код"

09.11.2019
9 листопада гурт Бумбокс презентує подвійний альбом “Таємний Код: Рубікон” у київському Палаці Спорту. Концерт відбудеться у рамках наймасштабнішого в історії гурту туру (квитки).
Бумбокс - Твiй на 100%
На цьому концерті все буде, як ми любимо: дорога, саундчеки, готелі, зала що горлає все пісні напам'ять і розбиті серця. Все буде, як любиш ти - нові бойовики й старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху.
"Перейдемо Рубікон разом", - закликають музиканти.
До речі, альбом “Таємний Код: Рубікон”, записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки, вперше в історії гурту складається з більш як 11 пісень.
Бумбокс - Тримай мене
Наживо альбом зможуть почути також у таких містах:
Бумбокс - ДШ