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Бумбокс представит в Киеве свой "Таємний код"

Lite » Афиша 07.11.2019 - 15:07
Бумбокс (фото: пресс-служба группы)
Бумбокс (фото: пресс-служба группы)

09.11.2019

9 ноября группа Бумбокс презентует двойной альбом “Тайный Код: Рубикон” в киевском Дворце Спорта. Концерт состоится в рамках самого масштабного в истории группы тура (билеты).

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На этом концерте все будет, как мы любим: дорога, саундчеки, гостиницы, зал, который орет все песни, и разбитые сердца. Все будет, как ты любишь - новые боевики и старые хиты, автографы, фотографии и драйв, сметающий все на своем пути.

"Перейдем Рубикон вместе", - призывают музиканты.

Кстати, альбом “Тайный Код: Рубикон”, записанный в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки, впервые в истории группы состоит из более чем 11 песен.

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Вживую альбом смогут услышать также в следующих городах:

  • Покровск – 14 ноября, ДК ШУ Покровское
  • Краматорск – 15 ноября, ПКиТ НКМЗ
  • Львов – 21 и 22 ноября, Малевич Concert Arena
  • Харьков – 27 ноября, Дворец Спорта
  • Полтава – 28 ноября, Villa Крокодила
  • Сумы – 29 ноября, Манеж СумГУ

Бумбокс - ДШ

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