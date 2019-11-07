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Бумбокс представить у Києві свій "Таємний код"

Lite » Афиша 07.11.2019 - 15:07
Бумбокс (фото: прес-служба гурту)
Бумбокс (фото: прес-служба гурту)

09.11.2019

9 листопада гурт Бумбокс презентує подвійний альбом “Таємний Код: Рубікон” у київському Палаці Спорту. Концерт відбудеться у рамках наймасштабнішого в історії гурту туру (квитки).

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На цьому концерті все буде, як ми любимо: дорога, саундчеки, готелі, зала що горлає все пісні напам'ять і розбиті серця. Все буде, як любиш ти - нові бойовики й старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху.

"Перейдемо Рубікон разом", - закликають музиканти.

До речі, альбом “Таємний Код: Рубікон”, записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки, вперше в історії гурту складається з більш як 11 пісень.

Бумбокс - Тримай мене

Наживо альбом зможуть почути також у таких містах:

  • Покровськ – 14 листопада, ПК ШУ Покровське
  • Краматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗ
  • Львів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert Arena
  • Харків – 27 листопада, Палац Спорту
  • Полтава – 28 листопада, Villa Крокодила
  • Суми – 29 листопада, Манеж СумДУ

Бумбокс - ДШ

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