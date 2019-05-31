Британско-итальянский квинтет Hetty & the Jazzato Band впервые выступит в Украине

Hetty & the Jazzato Band (фото: пресс-служба)

06.06.2019

6 июня виртуозы современного свинга - британско-итальянский квинтет Hetty & the Jazzato Band - сыграют единственный эксклюзивный концерт в Киеве. Их разнообразный тщательно отобранный репертуар на английском и итальянском языках никого не оставит равнодушным.

Билеты на концерт можно купить здесь.

Hetty & the Jazzato Band был основан в 2014 году британской певицей и скрипачкой Хизер Локсстон. Коллектив привез музыку со вкусом "the dolce vita" в Лондон и покорил всемирно известный Royal Albert Hall. Сейчас они выступают на лучших площадках и фестивалях мира, а их видео на Youtube собирают миллионы просмотров.

Hetty & the Jazzato Band

В репертуаре музыкантов синтез свинга, gypsy-jazz, классических джазовых стандартов, bossa nova, неаполитанских баллад и ритмов самбы. Легендарные композиции "Volare", "Mambo Italiano", "That’s Amore", "Tu vuo' fa' ll'americano" и другие мировые хиты прозвучат на концерте в свежей оригинальной аранжировке с итальянским колоритом.

Mambo Italiano - Hetty and the Jazzato Band

Концерт Hetty & the Jazzato Band - будто путешествие живописной Италией под чарующие звуки свинга. Не пропустите вечер удивительной музыки с итальянской страстью и английским стилем 6 июня в Caribbean Club Concert Hall!

Билеты на концерт можно купить здесь.