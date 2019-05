Британсько-італійський квінтет Hetty & the Jazzato Band вперше виступить в Україні

Mambo Italiano - Hetty and the Jazzato Band

Hetty & the Jazzato Band було засновано у 2014 році британською співачкою та скрипалькою Хізер Локсстон. Колектив привіз музику з присмаком "the dolce vita" до Лондону та підкорив всесвітньо відомий Royal Albert Hall . Зараз вони виступають на кращих майданчиках та фестивалях світу, а їх відео на Youtube збирають мільйони переглядів.

