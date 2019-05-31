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Британсько-італійський квінтет Hetty & the Jazzato Band вперше виступить в Україні

Lite » Афиша 31.05.2019 - 15:58
Hetty & the Jazzato Band (фото: прес-служба)
Hetty & the Jazzato Band (фото: прес-служба)

06.06.2019

6 червня віртуози сучасного свінгу - британсько-італійський квінтет Hetty & the Jazzato Band - зіграють єдиний ексклюзивний концерт у Києві. Їх різноманітний ретельно відібраний репертуар англійською та італійською мовами нікого не залишить байдужим.

Квитки на концерт можна придбати тут.

Hetty & the Jazzato Band було засновано у 2014 році британською співачкою та скрипалькою Хізер Локсстон. Колектив привіз музику з присмаком "the dolce vita" до Лондону та підкорив всесвітньо відомий Royal Albert Hall. Зараз вони виступають на кращих майданчиках та фестивалях світу, а їх відео на Youtube збирають мільйони переглядів. 

Hetty & the Jazzato Band

У репертуарі музикантів синтез свінгу, gypsy-jazz, класичних джазових стандартів, bossa nova, неаполітанских балад та ритмів самби. Легендарні композиції  "Volare", "Mambo Italiano", "That’s Amore", "Tu vuo’ fa’ ll’americano" та інші світові хіти прозвучать на концерті у свіжому оригінальному аранжуванні з італійським колоритом.

Mambo Italiano - Hetty and the Jazzato Band

Концерт Hetty & the Jazzato Band – ніби подорож мальовничими містечками Італії під чарівні звуки свінгу. Не пропустіть вечір дивовижної музики з італійською пристрастю та англійським стилем 6 червня у Caribbean Club Concert Hall!

Квитки на концерт можна придбати тут.

Hetty & the Jazzato Band

Hetty & the Jazzato Band


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