BrainStorm сыграют концерт к 30-летию группы в Киеве

BrainStorm сыграют в Киеве (фото: facebook.com/BrainStormLV)

12.12.2019

12 декабря в Caribbean Club Concert Hall группа BrainStorm покажет, расскажет и сыграет свою историю за 30 лет. Коллектив представит новую концептуальная программу "30 музыкальных историй", которая веером раскроет любимые композиции и свежие коллаборации (билеты).

BrainStorm - Maybe

"За эти годы мы точно поняли - это наше место, наше дело. Мы идем вместе к нашим истокам: к музыке, дружбе и радости. К тому, что необъятно и живёт в каждом из нас, помогая создавать новое", - рассказывает лидер и вокалист BrainStorm Ренарс Кауперс.

В сет-лист концерта войдут песни, впитавшие историю группы. Так, "Lidmašīnas" - главный хит юных BrainStorm, "My star" вышла в финал Евровидения, а "Maybe" изменила весь интернациональный ход группы. "Ветер", "Выходные", "Colder", "Thunder Without Rain", "Ты не один", "Контакты" - группа выберет самые знаковые для себя композиции, как любимые, так и премьерные для публики.

BrainStorm - Colder

Группа из Латвии становится мировым явлением, стирая трудности перевода между строк. Их работа с легендарным Антоном Корбайном, автором культовых фото Depeche Mode, U2, RHCP и Metallica, обеспечивает BrainStorm международный индекс узнаваемости.

От них исходит янтарное тепло. Прибалтийские интеллигенты, уверенно и нежно взрывающие стадионы. BrainStorm называют "ансамбль из песочницы", ведь этим парням удалось невероятное - вынести настоящую мальчишескую дружбу из провинциального двора на мировую арену.

"Каждое утро начинается с разминки и кофе с медом. Выйти посмотреть - чайки кричат над Ригой, лето, яблок полные деревья. Концерт - это часть жизни, которая происходит каждый день. Мы готовимся и ждем целый клуб!" - поделился Ренарс Кауперс.

BrainStorm - Выходные