"Бондиана" от Freedom Jazz: girls band представит новое шоу в Киеве

С легким авантюризмом и таинственными улыбками Freedom Jazz girls band представляет новое Sax Live Show "Пiф-Паф". Музыкальное кабаре # 1 в Украине подготовили для зрителей осеннюю серию джазово-взрывных шоу, которая стартует уже 24 октября в Caribbean Club Concert Hall (билеты).

Sax Live Show "Пiф-Паф” - это настоящая "Бондиана", которая будто сошла с экранов телевизоров. Девушки Бонда - вот, кем возомнили себя на этот раз Freedom jazz girls band.

Дерзко и неожиданно, как выстрел из-за угла. На сцене разыграются настоящие страсти, где зрители будут не свидетелями, а соучастниками.

Freedom Jazz - Ladies Gonna Dance

Фронтвумен коллектива комментируют новую программу так:

София Павличенко: "Ох, ну какая девушка не представляла себя в роли любимой супер агента Джеймса Бонда! Уверена, что абсолютно каждая! И здесь мы подумали: зачем мечтать и представлять, если можно ею стать".

Анастасия Малега: "Мы создали свой музыкальный коктейль в духе Джеймса Бонда, секретом которого готовы поделиться прямо сейчас: берем много хорошей музыки, не спеша добавляем страстные и волнующие фирменные нотки, приправляем сногсшибательным вокалом и душетрепещущими соло саксофона, и украшаем захватывающими танцами и тонким, женским юмором".

Александра "Санни" Журба: "Мы примеряем на себя новые роскошные образы - опасных, авантюрных супергероинь - девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия - словно изысканное колье на тонкой шее, и мы - джазеткы, будем сверкать в нем бриллиантами".

А где-то в углу зрительного зала, в дыму сигары будет сидеть он, сверкая своими страстными глазами. И подойдя ближе непременно захочет себя представить, как всегда это делал раньше: "Бонд, Джеймс Бонд". Но в этот раз его представление будет оборвано на полуслове, ведь теперь и уже навсегда только - Jazz, Freedom Jazz!

"Бондиану" от Freedom Jazz можно будет увидеть в Киеве