"Бондіана" від Freedom Jazz: girls band презентує нове шоу в Києві

З легким авантюризмом та таємничими усмішками Freedom Jazz girls band представляє нове Sax Live Show “Пiф-Паф". Музичне кабаре #1 в Україні підготували для глядачів осінню серію джазово-вибухових шоу, що стартує вже 24 жовтня у Caribbean Club Concert Hall (квитки).

Sax Live Show “Пiф-Паф” - це справжня "Бондіана", що ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата Бонда - ось, ким уявили себе на цей раз Freedom jazz girls band.

Зухвало та несподівано, як постріл з-за кутка. На сцені розгорнуться справжні пристрасті, де глядачі будуть не свідками, а співучасниками.

Freedom Jazz - Ladies Gonna Dance

Фронтвумен колективу коментують нову програму так:

Софія Павличенко: "Ох, ну яка дівчина не уявляла себе в ролі коханої супер агента Джеймса Бонда! Впевнена, що абсолютно кожна! І тут ми подумали: навіщо мріяти і уявляти, якщо можна нею стати".

Анастасія Малега: "Ми створили свій музичний коктейль в дусі Джеймса Бонда, секретом якого готові поділитися прямо зараз: беремо багато гарної музики, не поспішаючи додаємо пристрасні і хвилюючі фірмові нотки, приправляємо карколомним вокалом та божественними соло саксофона, та прикрашаємо захоплюючими танцями, і тонким, жіночим гумором".

Олександра “Санні” Журба: "Ми приміряємо на себе нові розкішні образи - небезпечних, авантюрних супергероїнь - дівчат того самого Джеймса Бонда. Простежуватиметься любовна драматична лінія - немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми - джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами".

А десь в куту глядацького залу, в диму сигари буде сидіти він, виблискуючи своїми пристрасними очима. І підійшовши ближче неодмінно захоче себе представити, як завжди це робив раніше: “Бонд, Джеймс Бонд”. Але в цей раз його представлення буде обірвано на півслові, адже тепер і назавжди тільки - Jazz, Freedom Jazz!

"Бондіану" від Freedom Jazz можна буде побачити в Києві