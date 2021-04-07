"Bestseller": звездный Макс Барских готовит сюрприз киевлянам в мае

15.05.2021

15 мая главный адепт ретровейва Макс Барских, которого уже хотят видеть на Евровидении 2022 от Украины, впервые выступит в столичной резиденции Osocor (билеты).

Хиты Макса звучат на радиостанциях СНГ чаще других исполнителей, что подтверждают многочисленные награды и радиомониторинг компании TopHit. Его музыкальные шоу поражают масштабностью, а зрелищные клипы - всегда на шаг впереди современных трендов. Его гастролей за рубежом не счесть, а американский Forbes называет певца музыкальным послом Украины в мире.

Артист держит высокую планку уже не один год и не планирует останавливаться. Его новый суперхит в дуэте с Zivert - яркое тому подтверждение. Недавно артисты выпустили настоящий международный "Bestseller" в стиле киберпанк. Это история о двух душах, телами которых руководит искусственный интеллект. Все, что остается влюбленным, - встречи в виртуальных снах оцифрованного мира.



"Bestseller" молниеносно взлетел на первые строчки по количеству прослушиваний в Apple Music в Украине, Беларуси, Эстонии, Литве, Армении, Узбекистане и других странах СНГ и балтийского побережья. В частности, попал в топ-100 в Польше.

Одними из первых услышать вживую новый бестселлер от Макса Барских вы сможете 15 мая.