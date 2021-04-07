ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Bestseller": зірковий Макс Барських готує сюрприз киянам в травні

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 15:52
"Bestseller": зірковий Макс Барських готує сюрприз киянам в травні Макс Барських уперше виступить в Osocor Residence (фото: прес-служба співака)

15.05.2021

15 травня головний адепт ретровейву Макс Барських, якого вже хочуть бачити на Євробаченні 2022 від України, уперше виступить у столичній резиденції Osocor (квитки).

Хіти Макса звучать на радіостанціях СНД частіше за інших виконавців, що підтверджують численні нагороди та радіомоніторинг компанії TopHit. Його музичні шоу вражають масштабністю, а видовищні кліпи - завжди на крок попереду сучасних трендів. Його гастролей за кордоном не злічити, а американський Forbes називає співака музичним послом України у світі.

Артист тримає високу планку вже не один рік і не планує зупинятися. Його новий суперхіт у дуеті із Zivert - яскраве тому підтвердження. Нещодавно артисти випустили справжній міжнародний "Bestseller" у стилі кіберпанк. Це історія про дві душі, тілами яких керує штучний інтелект. Усе, що залишається закоханим, - зустрічі у віртуальних снах оцифрованого світу.


"Bestseller" блискавично злетів на перші сходинки за кількістю прослуховувань у Apple Music в Україні, Білорусі, Естонії, Литві, Вірменії, Узбекистані та інших країнах СНД і балтійського узбережжя. Зокрема, потрапив до топ-100 у Польщі.

Одними з перших почути наживо новий бестселер від Макса Барських ви зможете 15 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты Макс Барських
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ця сильна молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці виконає найзаповітніші бажання
Ця сильна молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці виконає найзаповітніші бажання