Американская фолк-дива Lera Lynn впервые выступит в Киеве

Lera Lynn (фото: leralynn.com)

14.11.2019

Впервые в Украине выступит автор и исполнительница саундтреков второго сезона сериала “Настоящий детектив” – несравненная американская фолк-дива с прекрасным голосом Lera Lynn. Концерт состоится 14 ноября в столичном Caribbean Club Concert Hall (билеты).

Lera Lynn - Shape Shifter

Помните сцену, когда герои “Настоящего детектива” Фрэнк и Рэй выпивают в темном и пустом баре под пение хрупкой и меланхолической девушки с гитарой? Эта девушка — Lera Lynn, музыка которой, по словам критиков, чрезвычайно удачно добавила драматизма и атмосферности сюжету и подчеркнула сюрреалистичность сцен и характер 2 сезона сериала.

Lera Lynn - Wolf like me

Несмотря на внимание к ее мастерству написания лирики, певица также поражает критиков диапазоном своего вокала. Журнал Rolling Stone назвал ее голос “чрезвычайно проницательным”.

Lera Lynn — это сотни шоу по всему миру, сочетание стилей от кантри и блюза до инди-рока и американы, сотрудничество с легендами T Bone Burnett, Rosanne Cash и целый альбом дуэтов Plays Well With Others с известными американскими фолк-музыкантами, такими как JD McPherson и John Paul White.

Все, что нужно осенью — печальные баллады под аккомпанемент гитары, сильный женский вокал, камерная атмосфера — 14 ноября в Caribbean Club Concert Hall.

Lera Lynn - Standing On The Moon