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Alyona Alyona і Jerry Heil вперше після Євробачення дадуть концерт у Києві: що відомо

Новость на русском → Середа 26 червня 2024 14:47
Alyona Alyona і Jerry Heil вперше після Євробачення дадуть концерт у Києві: що відомо Alyona Alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

28.06.2024

28 червня відбудеться великий київський концерт зірок Євробачення-2024 Alyona Alyona і Jerry Heil. Грандіозне дійство можна буде побачити у Stereo Plaza.

Концерт у столиці стане першою зустріччю артисток з українськими фанами після повернення з Мальме і можливістю віддячити їм за підтримку.

На глядачів чекають улюблені хіти, велика спільна програма з оновленим звучанням та сольні прем’єри.

"Наш великий ексклюзивний концерт у Києві - це наша щира подяка всім, хто підтримував нас від Національного відбору до фіналу в Мальме. Ми відчували підтримку фанатів з усього світу, і наша пісня, що прозвучала українською, об'єднала людей. Кожен виступ був можливістю показати красу української культури. Наш концерт - це особлива програма: спільні пісні, хіти та нові прем'єри. Це вечір, наповнений емоціями, вдячністю і музикою, яка нас об’єднує. Давайте разом відзначимо цей важливий момент, адже без вашої підтримки ми б не досягли успіху", - поділилися виконавиці.

Придбати квитки на концерт можна за посиланням.

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