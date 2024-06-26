Alyona Alyona и Jerry Heil впервые после Евровидения дадут концерт в Киеве: что известно

28.06.2024

28 июня состоится большой киевский концерт звезд Евровидения-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil. Грандиозное действо можно увидеть в Stereo Plaza.

Концерт в столице станет первой встречей артисток с украинскими фанами по возвращении из Мальме и возможностью отблагодарить их за поддержку.

Зрителей ждут любимые хиты, большая совместная программа с обновленным звучанием и сольные премьеры.

"Наш большой эксклюзивный концерт в Киеве - это наша искренняя благодарность всем, кто поддерживал нас от Национального отбора до финала в Мальме. Мы чувствовали поддержку фанатов со всего мира, и наша прозвучавшая на украинском песня объединила людей. Каждое выступление было возможностью показать красоту украинской культуры. Наш концерт - это особая программа: общие песни, хиты и новые премьеры. Это вечер, наполненный эмоциями, благодарностью и музыкой, объединяющей нас. Давайте вместе отметим этот важный момент, ведь без вашей поддержки мы бы не добились успеха", - поделились исполнительницы.

Приобрести билеты на концерт можно по ссылке.