ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Alyona Alyona и Jerry Heil впервые после Евровидения дадут концерт в Киеве: что известно

Новина українською → Среда 26 июня 2024 14:47
Alyona Alyona и Jerry Heil впервые после Евровидения дадут концерт в Киеве: что известно Alyona Alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

28.06.2024

28 июня состоится большой киевский концерт звезд Евровидения-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil. Грандиозное действо можно увидеть в Stereo Plaza.

Концерт в столице станет первой встречей артисток с украинскими фанами по возвращении из Мальме и возможностью отблагодарить их за поддержку.

Зрителей ждут любимые хиты, большая совместная программа с обновленным звучанием и сольные премьеры.

"Наш большой эксклюзивный концерт в Киеве - это наша искренняя благодарность всем, кто поддерживал нас от Национального отбора до финала в Мальме. Мы чувствовали поддержку фанатов со всего мира, и наша прозвучавшая на украинском песня объединила людей. Каждое выступление было возможностью показать красоту украинской культуры. Наш концерт - это особая программа: общие песни, хиты и новые премьеры. Это вечер, наполненный эмоциями, благодарностью и музыкой, объединяющей нас. Давайте вместе отметим этот важный момент, ведь без вашей поддержки мы бы не добились успеха", - поделились исполнительницы.

Приобрести билеты на концерт можно по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Концерты
STYLER
4 украинские звезды, которые сделали пластическую операцию и очень пожалели об этом
4 украинские звезды, которые сделали пластическую операцию и очень пожалели об этом