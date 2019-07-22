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Алексей Горбунов сыграет концерт в память о Владимире Высоцком

 

25.07.2019

 

25 июля ко Дню Памяти Владимира Высоцкого в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы "Грусть пилота", посвященный гению. Вживую прозвучат произведения всенародного любимца в исполнении харизматичного артиста.

"Высоцкий - это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое и то, что запомнится на всю жизнь", - говорит Алексей Горбунов.

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Поэт, романтик, хулиган, актер и невероятный артист Владимир Высоцкий написал около 800 песен - искренних, жизненных, правдивых. 

Алексей Горбунов не хочет быть "Высоцким". Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучат иначе чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.

25 июля гостей ждет камерное общение и дружеская атмосфера, а также стихи и интересные невыдуманные истории жизни из-за кулис.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь. 

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