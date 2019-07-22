Олексій Горбунов зіграє концерт в пам'ять про Володимира Висоцького

25 липня до Дня Пам'яті Володимира Висоцького в столичному Caribbean Club Concert Hall відбудеться концерт Олексія Горбунова та групи "Грусть пилота", присвячений генію. Наживо прозвучать твори всенародного улюбленця у виконанні харизматичного артиста.

"Висоцький - це як перша сигарета, перша платівка The Rolling Stones або The Beatles. Перше і те, що запам'ятається на все життя", - говорить Олексій Горбунов.

Поет, романтик, хуліган, актор і неймовірний артист Володимир Висоцький написав близько 800 пісень - щирих, життєвих, правдивих.

Олексій Горбунов не хоче бути "Висоцьким". Імітацію і наслідування він називає ужимкою і зневажає. У його виконанні Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучать інакше ніж в оригіналі, але щиро, затишно і по-домашньому.

25 липня на гостей чекає камерне спілкування та дружня атмосфера, а також вірші та цікаві невигадані історії життя з-за лаштунків.

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