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35 років на сцені! "Мертвий Півень" зіграє великий ювілейний концерт: де і коли

"Мертвий Півень" дасть концерт у Львові (фото: прес-служба гурту)
 

14.10.2024

У понеділок, 14 жовтня, у Львівській опері відбудеться великий ювілейний концерт легендарного рок-гурту "Мертвий Півень".

Своє 35-річчя на сцені культова команда обіцяє перетворити на незабутню подію для шанувальників української альтернативної музики.

 

Ексклюзивність цього концерту полягає у тому, що він збере на одній сцені як оригінальних учасників гурту, так і спеціальних гостей, які мали значний вплив на розвиток української музики.

Серед друзів-музикантів, які прийдуть привітати поважних ювілярів зі сцени, - гурти "Очеретяний Кіт" і NAZVA та Юрко Журавель (Ot Vinta).

Це буде рідкісна можливість почути наживо пісні, які стали культовими для не одного покоління. Особливим моментом буде те, що деякі композиції будуть виконані у нових аранжуваннях струнних інструментів, а мультимедійні та візуальні ефекти перенесуть глядачів в атмосферу ранніх альбомів гурту.

 

Додамо, що днями до свого 35-річчя МП презентував пісню та кліп спільно з Сергієм Жаданом "Жінка з чорним, як земля, волоссям". Режисерка відео Світлана Благітко "зашила" в кліпі відсилання до легендарного відео "півнів" на пісню "Холодно" 1998 року.

 

Квитки на 35-річчя "Мертвого Півня" у Львівській опері 14 жовтня доступні за посиланням.

 

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