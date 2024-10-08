RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

35 лет на сцене! "Мертвий Півень" сыграет большой юбилейный концерт: где и когда

"Мертвий Півень" даст концерт во Львове (фото: пресс-служба группы)
 

14.10.2024

В понедельник, 14 октября, во Львовской опере состоится большой юбилейный концерт легендарной рок-группы "Мертвий Півень".

Свое 35-летие на сцене культовая команда обещает превратить в незабываемое событие для любителей украинской альтернативной музыки.

 

Эксклюзивность этого концерта состоит в том, что он соберет на одной сцене как оригинальных участников группы, так и специальных гостей, оказавших значительное влияние на развитие украинской музыки.

Среди друзей-музыкантов, которые придут поздравить уважаемых юбиляров со сцены - группы "Очеретяний Кіт" и NAZVA и Юрий Журавель (Ot Vinta).

Это будет редкая возможность услышать вживую песни, которые стали культовыми для не одного поколения. Особым моментом будет то, что некоторые композиции будут исполнены в новых аранжировках струнных инструментов, а мультимедийные и визуальные эффекты перенесут зрителей в атмосферу ранних альбомов группы.

 

Добавим, что на днях к своему 35-летию МП презентовал песню и клип совместно с Сергеем Жаданом "Жінка з чорним, як земля, волоссям". Режиссер видео Светлана Благитко "зашила" в клипе отсылку к легендарному видео на песню "Холодно" 1998 года.

 

Билеты на 35-летие "Мертвого Півня" во Львовской опере 14 октября доступны по ссылке.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаМузыка