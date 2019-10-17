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"Вечер премьер с Екатериной Осадчей" поразит сюрпризами от самых ярких звезд

Lite » Афиша 17.10.2019 - 13:43
Екатерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Екатерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

12.11.2019

Катя Осадчая приглашает на грандиозное светское свидание 12 ноября в 19:00 во Дворце "Украина"! Феерическое музыкальное шоу "Вечер премьер" от создателей "Светской жизни" уже стало доброй традицией и самым ожидаемым событием шоу-бизнеса (билеты).

Специально к зрелищному концерту главные артисты страны готовят новые композиции, яркие перевоплощения и неожиданные коллаборации - именно на "Вечере премьер" зрители смогли первыми вживую оценить страстный дуэт Тины Кароль с группой "Бумбокс", эксперимент Оли Поляковой в стиле панк, экспромт Олега Винника с женским хором и увидеть грандиозный шоу-номер от MONATIK.

Кроме того, на "Вечере премьер" уже традиционно прозвучат эксклюзивные откровенные признания звезд первой величины - именно здесь зрители впервые узнали о предстоящей свадьбе Потапа и Насти Каменских, а также услышали первые русскоязычные хиты певицы.

Накануне Нового года "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" станет главным событием шоу-бизнеса, где эксклюзивно будут представлены праздничные зимние хиты. Услышьте первыми звездные премьеры, которые обречены стать хитами грядущего 2020 года! Музыкальные сюрпризы от Джамалы, Оли Поляковой, Дзидзьо, группы Mozgi. Другие громкие имена участников шоу, а также неожиданный хед-лайнер будут раскрываться ближе к событию.

"Вечер премьер с Екатериной Осадчей" - это уникальная возможность для зрителей не только увидеть на одной сцене главных звезд страны, но и стать участником программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей", сверкать на красном тротуаре, заглянуть за телевизионные подмостки, а также увидеть себя на экранах!

&quot;Вечер премьер с Екатериной Осадчей&quot; поразит сюрпризами от самых ярких звезд

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