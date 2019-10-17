"Вечір прем‘єр з Катериною Осадчою" приголомшить сюрпризами від найяскравіших зірок

Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

12.11.2019

Катерина Осадча запрошує на грандіозне світське побачення 12 листопада о 19:00 у Палаці "Україна"! Феєричне музичне шоу "Вечір прем'єр" від творців "Світського життя" уже стало доброю традицією і найбільш очікуваною подією в шоу-бізнесі (квитки).

Спеціально до видовищного концерту головні артисти країни готують нові композиції, яскраві перевтілення та несподівані колаборації - так, саме на "Вечорі прем'єр" глядачі змогли першими наживо оцінити пристрасний дует Тіни Кароль із гуртом "Бумбокс", експеримент Олі Полякової в стилі панк, експромт Олега Винника з жіночим хором. Саме на "Вечорі прем’єр" MONATIK приголомшив публіку грандіозним шоу-номером "Love It Ритм" за кілька місяців до свого стадіонного тріумфу.

Крім того, на "Вечорі прем'єр" уже традиційно звучать ексклюзивні відверті зізнання зірок першої величини - саме тут глядачі вперше дізналися про майбутнє весілля Потапа та Насті Каменських, а також почули перші україномовні хіти співачки.

Напередодні Нового року "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" стане головною подією шоу-бізнесу, де ексклюзивно будуть представлені святкові зимові хіти улюбленців публіки. Почуйте першими зіркові прем'єри, приречені стати хітами прийдешнього 2020-го року! Музичні сюрпризи від Джамали, Олі Полякової, Дзідзьо, гурту Mozgi. Інші гучні імена учасників шоу, а також несподіваний хед-лайнер будуть розкриватися ближче до події.

"Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" - це унікальна нагода для глядачів не лише побачити на одній сцені головних зірок країни, але й стати учасником програми "Світське життя з Катериною Осадчою", виблискувати на червоному хіднику, зазирнути за телевізійні підмостки, а також побачити себе на екранах!

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