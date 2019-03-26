В Киеве выступят лидеры креативной индустрии из Америки, Европы и Австралии

Впервые в Киеве соберутся Лидеры креативной индустрии из всего мира

08.06.2019 - 09.06.2019

8-9 июня состоится DTF Conference – первое образовательноe событие, посвященное брендам и креативности от команды бренд-шоу don’t Take Fake. В трех тематических блоках – бизнес, медиа и искусство, выступят спикеры из Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Мельбурна и других городов мира. Среди них – легенда уличной моды Джефф Стейпл, самый известный автор фейков из VICE Уба Батлер и основательница крупнейшего стрит-арт-музея мира Яша Янг.

Конференция продолжает миссию команды don’t Take Fake, которая уже восемь лет занимается развитием украинской уличной моды и культуры в рамках фестиваля don’t Take Fake. Она соберет тех, кто ощущает потребность создавать что-то свое и стремится делать это на мировом уровне.

"За последние несколько лет Украина стала известной на международной сцене как поставщик креативных идей и продакшн-сервиса, а также ІТ-профессионалов. Об украинских брендах все чаще пишут западные медиа, и наша цель – чтобы это стало привычным явлением. Мы стремимся включить нашу страну в глобальный контекст как место, где могут рождатся новые коллаборации и где есть люди, с которыми хочется создавать великие вещи", – говорят организаторы.

На данный момент объявлены пятеро спикеров, и их список будет дополняться:

Джефф Стейпл (Нью-Йорк) – один из отцов streetwear-индустрии, основатель собственного бренда Staple Pigeon, креативного консалтингового агентства Staple Design и концепт-сторов Reed Space и Extra Butter. Очередь за его первой коллаборацией с Nike в 2005 году попала на обложки нью-йоркских издания и доказала – сникер-культура существует. Ведет радиошоу Business of Hype на Hypebeast Radio.

Уба Батлер (Лондон) – автор VICE и Guardian, работающий с социальными эксперимертами и абсурдными фейками – возглавил рейтинг TripAdvisor с несуществующим рестораном в Лондоне, попал на Парижскую неделю моды под видом дизайнера Джорджио Певиани, и наконец отправил своих "клонов" на радиоэфиры. Его сюжеты просмотрели более 80 миллионов раз!

Яша Янг (Берлин) – основательница и креативный директор Urban Nation – крупнейшего музея уличного искусства в мире. Куратор более 250 выставок, в том числе Obey и Invader, консультирует муниципалитеты Роттерадма и Нью-Йорка в вопросе развития креативного города. Работал над коллаборацией музея с фестивалем Lollapalooza в Берлине, где стрит-арт соединился с музыкой The National, Kraftwerk и Imagine Dragons.

Саймон Вуд (Мельбурн) – основатель и главный редактор культового журнала Sneaker Freaker, который издается в более чем 50 странах мира, объединяет более 2 000 000 подписчиков в Facebook и создавал коллаборации со всеми ключевыми брендами кроссовок – от PUMA и adidas до Lacoste. Автор новой сникер-библии "Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book" и книг об истории New Balance и Saucony.

Лиза Кохлерт (Мюнхен) – вице-президент по бизнес-развитию в CLO3D. Компания разрабатывает инструмент, позволяющий конструировать одежду виртуально – без использования ткани и манекенов. Среди клиентов CLO – adidas, Hugo Boss, Nike, Love Moschino, Under Armour и другие мировые бренды.

Все выступления будут объединены слоганом «как крутое стало крутым» и на примере реальных историй со всего мира покажут, почему важно задумываться о миссии своего дела, чем ценен нетворкинг и как сделать из локальной истории – глобальную.

Помимо главной сцены команда DTF Conference вместе со школой конструирования одежды Pushka School и рекорд-лейблом Masterskaya готовят воркшоп-зоны, которые позволят участникам конференции заглянуть в процесс создания музыкального трека и коллекции одежды, а также предложить свою идею профессионалам во время питчинг-сессии. Более детальная программа будет оглашена позже.

Основной площадкой конференции станет Stereo Plaza. Двухдневные билеты категории early birds уже доступны на concert.ua. Первое повышения цены произойдет 27 марта.

За анонсами конференции можно следить в Facebook-ивенте: https://www.facebook.com/events/810108809325487/

Кроме того все новости будут публиковаться в DTF Magazine (donttakefake.com).

Что такое don’t Take Fake

Команда don’t Take Fake существует с 2011 года и сейчас это три основных проекта:

– ежегодный ивент don’t Take Fake – это бренд-шоу и фестиваль уличной культуры, который традиционно проходит в сентябре. Прошлогоднее событие собрало более 12 000 гостей, а среди участников были более 50 глобальных и украинских брендов;

– онлайн-медиа DTF Magazine, которое рассказывает об индустриях и брендах, культуре и стиле жизни, новых именах и главных героях современности;

– агентство DTF Agency, которое реализует комплексные коммуникационные проекты для брендов, среди которых adidas, PUMA, Levi’s, Under Armour, G-SHOCK.