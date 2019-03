В Киеве выступят лидеры креативной индустрии из Америки, Европы и Австралии

Команда don’t Take Fake существует с 2011 года и сейчас это три основных проекта: – ежегодный ивент don’t Take Fake – это бренд-шоу и фестиваль уличной культуры, который традиционно проходит в сентябре. Прошлогоднее событие собрало более 12 000 гостей, а среди участников были более 50 глобальных и украинских брендов;

Саймон Вуд (Мельбурн) – основатель и главный редактор культового журнала Sneaker Freaker, который издается в более чем 50 странах мира, объединяет более 2 000 000 подписчиков в Facebook и создавал коллаборации со всеми ключевыми брендами кроссовок – от PUMA и adidas до Lacoste. Автор новой сникер-библии "Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book" и книг об истории New Balance и Saucony.

Конференция продолжает миссию команды don’t Take Fake, которая уже восемь лет занимается развитием украинской уличной моды и культуры в рамках фестиваля don’t Take Fake. Она соберет тех, кто ощущает потребность создавать что-то свое и стремится делать это на мировом уровне.

