У Києві виступлять лідери креативної індустрії з Америки, Європи та Австралії

Команда don’t Take Fake існує з 2011 року і наразі це три основних проекти: – щорічний івент don’t Take Fake – це бренд-шоу та фестиваль вуличної культури, що традиційно відбувається у вересні. Минулоріч подію відвідали понад 12 000 гостей, а серед учасників було понад 50 глобальних та українських брендів.

Саймон Вуд (Мельбурн) – засновник і головний редактор культового журналу Sneaker Freaker, що видається у понад 50 країнах світу, об’єднує понад 2 000 000 підписників у Facebook і має колаборації з усьома ключовими брендами кросівок – від PUMA та adidas до Lacoste. Автор нової снікер-біблії "Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book" та книжок про історію New Balance та Saucony.

Конференція продовжує місію команди don’t Take Fake, що вже вісім років займається розвитком української вуличної моди та культури в рамках фестивалю don’t Take Fake. Вона збере тих, хто відчуває потребу створювати щось своє і прагне робити це на світовому рівні.

