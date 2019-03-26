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У Києві виступлять лідери креативної індустрії з Америки, Європи та Австралії

Lite » Афиша 26.03.2019 - 11:52
Вперше у Києві зберуться лідери креативної індустрії з усього світу
Вперше у Києві зберуться лідери креативної індустрії з усього світу

08.06.2019 - 09.06.2019

8-9 червня відбудеться DTF Conference – перша освітня подія, присвячена брендам та креативності від команди фестивалю don’t Take Fake. У трьох тематичних блоках – бізнес, медіа та мистецтво, виступлять спікери з Нью-Йорка, Лондона, Берліна та Мельбурна. Серед них – легенда вуличної моди Джеф Стейпл, найвідоміший автор фейків з VICE Уба Батлер та засновниця найбільшого стріт-арт-музею світу Яша Янг.

Конференція продовжує місію команди don’t Take Fake, що вже вісім років займається розвитком української вуличної моди та культури в рамках фестивалю don’t Take Fake. Вона збере тих, хто відчуває потребу створювати щось своє і прагне робити це на світовому рівні.

"За останні кілька років Україна стала відомою на міжнародній сцені як постачальник креативних ідей і продакш-сервіса, а також ІТ-професіоналів. Про українські бренди все частіше пишуть профільні західні медіа, і наша мета – аби це стало звичним явищем. Ми прагнемо включити нашу країну у глобальний контекст як місце, де можуть народжуватися нові колаборації і де є люди, з якими хочеться створювати великі речі", – кажуть організатори.

Наразі оголошено п’ятеро спікерів, і їхній перелік буде доповнюватися:

Джефф Стейпл

Джеф Стейпл (Нью-Йорк) – один із батьків streetwear-індустрії, засновник власного бренда Staple Pigeon, креативної консалтингової агенції Staple Design та концепт-сторів Reed Space та Extra Butter. Черга за його першою колаборацією з Nike у 2005 році потрапила на обкладинки нью-йоркських видань і довела – снікер-культура існує. Веде власне радіошоу Business of Hype на Hypebeast Radio.

Уба Батлер

Уба Батлер (Лондон) – автор VICE та Guardian, що працює із соціальними експериментами та абсурдними фейками – очолив рейтинг TripAdvisor із неіснуючим рестораном у Лондоні, потрапив на Паризький тиждень моди під виглядом дизайнера Джорджіо Певіані, і врешті надіслав своїх "клонів" на телеефіри. Його сюжети переглянули понад 80 мільйонів разів.

Яша Янг

Яша Янг (Берлін) – засновниця і креативна директорка Urban Nation – найбільшого музею вуличногого мистецтва у світі. Куратор понад 250 виставок, зокрема Obey та Invader, консультує муніципалітети Ротердама і Нью-Йорка щодо розвитку креативного міста. Працювала над колаборацією музею із фестивалем Lollapalooza у Берліні, де стріт-арт поєднався із музикою The National, Kraftwerk та Imagine Dragons.

Саймон Вуд (Мельбурн) – засновник і головний редактор культового журналу Sneaker Freaker, що видається у понад 50 країнах світу, об’єднує понад 2 000 000 підписників у Facebook і має колаборації з усьома ключовими брендами кросівок – від PUMA та adidas до Lacoste. Автор нової снікер-біблії "Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book" та книжок про історію New Balance та Saucony.

Ліза Кохлерт (Мюнхен) – віце-президент із бізнес-розвитку у CLO3D. Компанія розробляє інструмент, що дозволяє конструювати одяг віртуально – без використання тканини і манекенів. Серед клієнтів CLO – adidas, Hugo Boss, Nike, Love Moschino, Under Armour та інші світові бренди.

Усі виступи будуть об’єднані слоганом «як круте стало крутим», і на прикладі реальних історій з усього світу покажуть, чому важливо замислюватися про місію своєї справи, чим цінний нетворкінг і як зробити з локальної історії – глобальну.

Окрім головної сцени DTF Conference разом зі школою конструювання одягу Pushka School та рекорд-лейблом Masterskaya готують воркшоп-зони, що дозволять учасникам конференції зазирнути у процес створення музичного треку та колекції одягу, а також запропонувати свою ідею професіоналам під час пітчинг-сесій. Детальніша програма буде оголошена пізніше.

Основним майданчиком конференції стане StereoPlaza. Дводенні квитки категорії early birds уже доступні на concert.ua. Перше підвищення ціни відбудеться 27 березня.

За анонсами конференції можна стежити у Facebook-івенті: https://www.facebook.com/events/810108809325487/

Що таке don’t Take Fake

Команда don’t Take Fake існує з 2011 року і наразі це три основних проекти:
– щорічний івент don’t Take Fake – це бренд-шоу та фестиваль вуличної культури, що традиційно відбувається у вересні. Минулоріч подію відвідали понад 12 000 гостей, а серед учасників було понад 50 глобальних та українських брендів.

– онлайн-медіа DTF Magazine, яке розповідає про індустрії і бренди, культуру і стиль життя, нові імена і головних героїв сучасності.

– агенція DTF Agency, що реалізує комплексні комунікаційні проекти для брендів, серед яких adidas, PUMA, Levi’s, Under Armour, G-SHOCK.


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