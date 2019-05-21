AIR Music Meetup: в Киеве пройдет конференция о продвижении музыки на YouTube

09.06.2019
9 июня в Киеве в рамках фестиваля VIDEOZHARA пройдет AIR Music Meetup`19 - главная конференция для музыкантов, которые хотят, чтобы их музыка была услышана миллионами на YouTube.
Ежемесячно YouTube просматривают более 2 млрд пользователей, 85% из которых слушают музыку. Именно поэтому видеолейбл AIR Music создает конференцию для ключевых представителей музыкальной индустрии Украины, где расскажет о главных тенденциях и особенностях работы музыкантов с YouTube.
В программе встреча со спикерами:
На конференции у вас будет возможность получить обратную связь по вашему клипу от Леонида Колосовского - одного из самых востребованных клипмейкеров восточной Европы, который снимал для Время и Стекло, Потап и Настя, IOWA.
А если у вас остались сомнения, читайте еще три причины пойти на AIR Music Meetup`19:
Афиша AIR Music Meetup`19
Больше информации о конференции можно узнать на странице AIR Music Meetup`19 в соцсети Facebook.