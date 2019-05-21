AIR Music Meetup: у Києві пройде конференція про просування музики на YouTube

У Києві пройде AIR Music Meetup (ілюстрація)

09.06.2019

9 червня у Києві в рамках фестивалю VIDEOZHARA пройде AIR Music Meetup`19 - головна конференція для музикантів, які хочуть, щоб їх музика була почута мільйонами на YouTube.

Щомісяця YouTube переглядають понад 2 млрд користувачів, 85% з яких слухають музику. Саме тому відеолейбл AIR Music створює конференцію для ключових представників музичної індустрії України, де розповість про головні тенденції та особливості роботи музикантів з YouTube.

У програмі зустріч зі спікерами:

Денис Васянович - керівник підрозділу Secret Service Digital & Publishing (Макс Барських, Оля Полякова, Олег Винник)

Григорій Фатьянов - директор лейблу Masterskaya (Іван Дорн, YUKO, Constantine)

Руслан Кузнєцов - музичний артист, блогер з 1,7 млн підписників на YouTube і 700 тисячами в Instagram.

Андрій Куртов - керівник відеолейблу AIR Music (Океан Ельзи, MONATIK, Jamala)

Леонід Колосовський - кліпмейкер з мільйонами переглядів (Время и Стекло, Потап і Настя, IOWA)

Максим Сердюк - головний редактор онлайн-журналу СЛУХ

На конференції у вас буде можливість отримати зворотній зв'язок на ваш кліп від Леоніда Колосовського - одного з найбільш затребуваних кліпмейкерів Східної Європи, який знімав для Время и Стекло, Потап і Настя, IOWA!

А якщо у вас залишилися сумніви, читайте ще три причини піти на AIR Music Meetup`19:

Ви дізнаєтеся про актуальні тенденції відеоплатформи YouTube. Ознайомитесь з ефективними інструментами просування кліпів та каналів музикантів. Зафіксуєте інформацію про обмеження і особливості роботи на YouTube.

Афіша AIR Music Meetup`19

Більше інформації про конференцію можна дізнатися на сторінці AIR Music Meetup`19 в соцмережі Facebook.