На НСК "Олимпийский" подготовят к марафону

НСК "Олимпийский" (фото: run.superheroes.ua)

15.05.2019

15 мая на НСК "Олимпийский" с 18:30 до 21:30 пройдет первый в Украине спортивный концентрат (форум) "Как готовиться к марафону?", на котором топ-5 тренеров страны познакомят непрофессионалов с уникальными методиками и секретами тренировок мировых спортсменов, особенностями питания марафонцев и научат профилактике травм. Цель форума - помочь получить мотивацию, знания и сделать бег своим образом жизни.

Афиша

Около 25 000 украинцев постоянно принимают участие в марафонах и забегах. Однако 25% марафонцев травмируются во время забега, а еще больше - получают во время тренировки и подготовки к соревнованиям. Форум "Как подготовиться к марафону?" станет первым в Украине, где 5 известных спикеров расскажут спортсменам-любителям, как готовиться к марафону с безопасностью для здоровья.

Спикеры форума

Виталий Дрозд - соучредитель Saucony Running Club и Superheroes Run Academy, подготовил блогера и медиаменеджера Татьяну Гриневу к челленджу "12 марафонов за 12 месяцев", который собрал более 1 млн гривен на благотворительность. Виталий расскажет о 5 главных этапов подготовки к марафону.

соучредитель Saucony Running Club и Superheroes Run Academy, подготовил блогера и медиаменеджера Татьяну Гриневу к челленджу "12 марафонов за 12 месяцев", который собрал более 1 млн гривен на благотворительность. Виталий расскажет о 5 главных этапов подготовки к марафону. Зинаида Бондаренко - специалист по функциональной реабилитации и тренер абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика. Зинаида научит быстрому восстановлению во время тренировок и после марафона.

специалист по функциональной реабилитации и тренер абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика. Зинаида научит быстрому восстановлению во время тренировок и после марафона. Юрий Ежелин - рекордсмен Книги рекордов Украины, самостоятельно сбросил 50 кг без подсчета калорий. Результат его воспитанников поражает - более 27 тонн сброшенного лишнего веса! Юрий раскроет секреты питания марафонцев, продуктов-табу и энергетических стимуляторов.

рекордсмен Книги рекордов Украины, самостоятельно сбросил 50 кг без подсчета калорий. Результат его воспитанников поражает - более 27 тонн сброшенного лишнего веса! Юрий раскроет секреты питания марафонцев, продуктов-табу и энергетических стимуляторов. Сергей Питенко - профессиональный тренер с 15-летним опытом, поможет подготовиться к силовым нагрузкам во время марафона.

профессиональный тренер с 15-летним опытом, поможет подготовиться к силовым нагрузкам во время марафона. Виталий Самуйленко, основатель центра спортивных исследований Banda LAB и консультант спортсменов мирового уровня, провел более 35 000 обследований спортсменов за последние годы. Виталий покажет, как провести функциональное тестирование и узнать о реальных возможностях своего тела.

Больше подробностей можно узнать на сайте Superheroes Run Academy.