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На НСК "Олімпійському" підготують до марафону

Lite » Афиша 02.05.2019 - 10:51
НСК "Олімпійський" (фото: run.superheroes.ua)
НСК "Олімпійський" (фото: run.superheroes.ua)

15.05.2019

15 травня на НСК "Олімпійський" з 18:30 до 21:30 відбудеться перший в України спортивний концентрат (форум) "Як готуватися до марафону?", на якому топ-5 тренерів країни познайомлять непрофесіоналів з унікальними методиками та секретами тренувань світових спортсменів, особливостями харчування марафонців та навчать профілактиці травм. Мета форуму - допомогти отримати мотивацію, знання та зробити біг своїм способом життя.

На НСК &quot;Олімпійському&quot; підготують до марафону

Афіша

Близько 25 тисяч українців постійно приймають участь у марафонах та забігах. Однак 25% марафонців отримують травми під час забігу, а ще більше - зазнають травм під час тренування та підготовки до спортивних змагань. Форум "Як підготуватися до марафону?" стане першим в Україні, де 5 відомих спікерів розкажуть спортсменам-аматорам, як готуватися до марафону з безпекою для здоров’я.

Спікери форуму

  • Віталій Дрозд - співзасновник Saucony Running Club та Superheroes Run Academy, підготував блогера та медіаменеджера Тетяну Гриньову до челенджу "12 марафонів за 12 місяців", який зібрав більше 1 млн гривень на благочинність. Віталій розкаже про 5 головних етапів підготовки до марафону.
  • Зінаїда Бондаренко - спеціаліст з функціональної реабілітації та тренер абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Зінаїда навчить швидкому відновленню під час тренувань та після марафону.
  • Юрій Єжелін - рекордсмен Книги рекордів України, самостійно скинув 50 кг без підрахунку калорій. Результат його вихованців вражає  - більше 27 тон скинутої зайвої ваги! Юрій розкриє секрети харчування марафонців, продуктів-табу та енергетичних стимуляторів.
  • Сергій Пітенко - професійний тренер з 15-річним досвідом та експерт телешоу, допоможе підготуватися до силових навантажень під час марафону.
  • Віталій Самуйленко - засновник центру спортивних досліджень Banda LAB та консультант спортсменів світового рівня, провів понад 35 тисяч обстежень спортсменів за останні роки. Віталій покаже, як провести функціональне тестування та дізнатися про реальні можливості свого тіла.

Більше подробиць можна дізнатися на сайті Superheroes Run Academy.


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