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Запрошують батьки Кузьми. У Львові відбудеться фестиваль до 55-річчя Скрябіна

У Львові відбудеться фестиваль до 55-річчя Кузьми Скрябіна
 

17.08.2023

Батьки Андрія Кузьменка запрошують на фестиваль "Шампанські очі", який відбудеться у Львові на !FESTrepublic у день народження легендарного артиста - 17 серпня (квитки).

Фестиваль об’єднає на одній сцені усіх найвідоміших українських зірок, серед яких Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома, Pianoбой, Арсен Мірзоян, DILYA, Lizgunova, Ivan NAVI та інші популярні виконавці. Вони заспівають найкращі пісні Скрябіна.

 

"Кумир для мільйонів, символ епохи, але водночас простий і свій чувак для кожного! Його пісні стали народними і співаються серцем і душею мільйонами українців по всьому світу! І для нас він завжди живий, поки лунають його хіти! Не пропустіть найзірковішу подію літа!" - кажуть організатори.

Додамо, що концерти до дня народження Кузьми Скрябіна відбудуться також в інших українських містах: 19 серпня у Києві та 20 серпня - в Одесі.

 

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