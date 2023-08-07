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Приглашают родители Кузьмы. Во Львове состоится фестиваль к 55-летию Скрябина

Во Львове состоится фестиваль к 55-летию Кузьмы Скрябина
 

17.08.2023

Родители Андрея Кузьменко приглашают на фестиваль "Шампанські очі", который состоится во Львове на !FESTrepublic в день рождения легендарного артиста - 17 августа (билеты).

Фестиваль объединит на одной сцене всех известнейших украинских звезд, среди которых Ирина Билык, Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома, Pianoбой, Арсен Мирзоян, DILYA, Lizgunova, Ivan NAVI и другие популярные исполнители. Они споют лучшие песни Скрябина.

 

"Кумир для миллионов, символ эпохи, но в то же время простой и свой чувак для каждого! Его песни стали народными и поются сердцем и душой миллионами украинцев по всему миру! И для нас он всегда жив, пока раздаются его хиты! Не упустите самое звездное событие лета!" - говорят организаторы VINIL Concert Agency.

Добавим, что концерты ко дню рождения Кузьмы Скрябина пройдут также в других украинских городах: 19 августа в Киеве, а 20 августа - в Одессе.

 

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