Нино Катамадзе - хедлайнер юбилейный Borjomi Fest

31.08.2019 - 01.09.2019

31 августа и 1 сентября в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоится пятый, юбилейный, Borjomi Fest. Тема фестиваля — характер Киева и киевлян. Посетители подтвердят стереотипы или развенчают популярные мифы о родном городе, обменяются инсайтами и расскажут о локациях "для своих".

Гости смогут станцевать, сыграть или сфотографировать характер мегаполиса благодаря одной из многочисленных интерактивных точек: "карте характера" столицы, боржоми-барабанам, VR-серфингу или фотозонам.

Хедлайнером события станет популярная грузинская певица Нино Катамадзе, которая впервые даст бесплатный концерт в рамках фестиваля.

Гостей праздника также ждут вкусные блюда от самых модных грузинских ресторанов Киева и интерактивная детская зона.

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