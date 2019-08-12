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Юбилейный Borjomi Fest

Lite » Афиша 12.08.2019 - 17:32
Нино Катамадзе - хедлайнер юбилейный Borjomi Fest
Нино Катамадзе - хедлайнер юбилейный Borjomi Fest

31.08.2019 - 01.09.2019

31 августа и 1 сентября в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоится пятый, юбилейный, Borjomi Fest. Тема фестиваля — характер Киева и киевлян. Посетители подтвердят стереотипы или развенчают популярные мифы о родном городе, обменяются инсайтами и расскажут о локациях "для своих".

Гости смогут станцевать, сыграть или сфотографировать характер мегаполиса благодаря одной из многочисленных интерактивных точек: "карте характера" столицы, боржоми-барабанам, VR-серфингу или фотозонам.

Хедлайнером события станет популярная грузинская певица Нино Катамадзе, которая впервые даст бесплатный концерт в рамках фестиваля.

Юбилейный Borjomi Fest

Гостей праздника также ждут вкусные блюда от самых модных грузинских ресторанов Киева и интерактивная детская зона.

Больше информации о Borjomi Fest на странице в Facebook

  • Что: Borjomi Fest Киев
  • Когда: 31 августа — 1 сентября, с 11:00 до 22:00
  • Где: Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко
  • Вход на фестиваль свободный, вход в ботанический сад — 50 гривен для взрослых, 20 гривен для детей.

Юбилейный Borjomi Fest


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