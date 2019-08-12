Ніно Катамадзе - хедлайнер ювілейний Borjomi Fest

31.08.2019 - 01.09.2019

31 серпня та 1 вересня у Національному ботанічному саду ім. Гришка відбудеться п’ятий ювілейний Borjomi Fest. Тема фестивалю — характер Києва і киян. Відвідувачі підтвердять стереотипи або розвінчають найпопулярніші міфи про рідне місто, обміняються інсайтами та розкажуть про локації "для своїх".

Гості зможуть станцювати, зіграти або сфотографувати характер мегаполіса завдяки одній із численних інтерактивних точок: "карті характеру" столиці, боржомі-барабанам, VR- серфінгу чи фотозонам.

Хедлайнеркою події стане популярна грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка вперше дасть безкоштовний концерт у рамках фестивалю.

На гостей свята також чекатимуть смачні страви від наймодніших грузинських ресторанів Києва та інтерактивна дитяча зона.

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