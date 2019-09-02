ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Возле Сенного рынка в Киеве пройдет Urban Nostalgic Experience

Lite » Афиша 02.09.2019 - 15:38
Возле Сенного рынка в Киеве пройдет Urban Nostalgic Experience
Возле Сенного рынка в Киеве пройдет Urban Nostalgic Experience

07.09.2019

В столице проведут винтажный фестиваль SENKA, на котором хотят напомнить о разрушенном зданим Сенного рынка. Событие состоится 7 сентября, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявская, 4.

"Мы хотим напомнить о Киеве нашего детства и юности, о потерянных и еще живые киевских достопримечательностях и сообществах, про связь поколений и наше общее будущее, устроить площадку для творчества и удивительных находок", - говорят организаторы.

В программе фестиваля:

  • Винтажный маркет
  • Хиты 80-х от диджеев-резидентов Gram Bar (Григорий Иванцив, Рустам Бабаев, Виталий Бард Бардецкий)
  • Вечерний сет от Dj Tapolsky
  • Апсайклинг мастер-классы
  • Фудкорт
  • Экскурсии по киевской классикой от Лели Филимоновой
  • Фотосушка "Сенка. Старый Киев"
  • Детская зона
  • И еще много чего интересного

Возле Сенного рынка в Киеве пройдет Urban Nostalgic Experience

Афиша фестиваля

Вход на фестиваль свободный. Сообщество SENKA также собирает воспоминания про Сенной рынок, которые можно посмотреть по ссылке.

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь