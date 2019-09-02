Возле Сенного рынка в Киеве пройдет Urban Nostalgic Experience

07.09.2019

В столице проведут винтажный фестиваль SENKA, на котором хотят напомнить о разрушенном зданим Сенного рынка. Событие состоится 7 сентября, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявская, 4.

"Мы хотим напомнить о Киеве нашего детства и юности, о потерянных и еще живые киевских достопримечательностях и сообществах, про связь поколений и наше общее будущее, устроить площадку для творчества и удивительных находок", - говорят организаторы.

В программе фестиваля:

Винтажный маркет

Хиты 80-х от диджеев-резидентов Gram Bar (Григорий Иванцив, Рустам Бабаев, Виталий Бард Бардецкий)

Вечерний сет от Dj Tapolsky

Апсайклинг мастер-классы

Фудкорт

Экскурсии по киевской классикой от Лели Филимоновой

Фотосушка "Сенка. Старый Киев"

Детская зона

И еще много чего интересного

Афиша фестиваля

Вход на фестиваль свободный. Сообщество SENKA также собирает воспоминания про Сенной рынок, которые можно посмотреть по ссылке.