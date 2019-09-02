ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біля Сінного ринку у Києві пройде Urban Nostalgic Experience

Lite » Афиша 02.09.2019 - 15:38
Біля Сінного ринку у Києві пройде Urban Nostalgic Experience
Біля Сінного ринку у Києві пройде Urban Nostalgic Experience

07.09.2019

У столиці проведуть вінтажний фестиваль SENKA, на якому хочуть нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку. Подія відбудеться 7 вересня, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявська, 4.

"Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства та юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки та спільноти, зв'язок поколінь та наше спільне майбутнє, влаштувати майданчик для творчості та дивовижних знахідок", - говорять організатори.

У програмі фестивалю:

  • Вінтажний маркет
  • Хіти 80-х від діджеїв-резидентів Gram Bar (Григорій Іванців, Рустам Бабаєв, Віталій Бард Бардецький)
  • Вечірній сет від Dj Tapolsky
  • Апсайклінг майстер-класи
  • Фудкорт
  • Екскурсії київською класикою від Льолі Філімонової
  • Фотосушка "Сєнка. Старий Київ"
  • Дитяча зона
  • Та ще багато чого цікавого

Біля Сінного ринку у Києві пройде Urban Nostalgic Experience

Афіша фестивалю

Вхід на фестиваль вільний. Спільнота SENKA також збирає спогади про Сінний ринок, які можна подивитися за посиланням.

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся