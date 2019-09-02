Біля Сінного ринку у Києві пройде Urban Nostalgic Experience

07.09.2019

У столиці проведуть вінтажний фестиваль SENKA, на якому хочуть нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку. Подія відбудеться 7 вересня, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявська, 4.

"Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства та юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки та спільноти, зв'язок поколінь та наше спільне майбутнє, влаштувати майданчик для творчості та дивовижних знахідок", - говорять організатори.

У програмі фестивалю:

Вінтажний маркет

Хіти 80-х від діджеїв-резидентів Gram Bar (Григорій Іванців, Рустам Бабаєв, Віталій Бард Бардецький)

Вечірній сет від Dj Tapolsky

Апсайклінг майстер-класи

Фудкорт

Екскурсії київською класикою від Льолі Філімонової

Фотосушка "Сєнка. Старий Київ"

Дитяча зона

Та ще багато чого цікавого

Афіша фестивалю

Вхід на фестиваль вільний. Спільнота SENKA також збирає спогади про Сінний ринок, які можна подивитися за посиланням.

