"V'YAVA Єднання" у Києві: детальний гайд грандіозним фестивалем

23.05.2024-26.05.2023

З 23 до 26 травня найбільший музично-культурний фестиваль "V'YAVA Єднання" збере на Арт-заводі Платформа митців та артистів, щоб щопуляризувати українську культуру та гуртувати людей для великої соціальної мети.

Чотириденна подія заміксує на одному майданчику сучасне й автентичне, музику й арт, танець і спорт.

Музика: понад 400 музикантів на пʼятьох тематичних сценах

Протягом чотирьох днів на п’ятьох фестивальних сценах зіграють понад 400 різножанрових українських та зарубіжних артистів. Свої шоукейси на заході представлять MUZVAR, Mixmag Ukraine та Megogo.

Серед нових імен у лайнапі - бажаний гість усіх європейських майданчиків та засновник лейблу Electric Ballroom, німецький продюсер THOMAS SCHUMACHER.

Також на "V'YAVA Єднання" виступлять ONUKA, Go_A, СКАЙ, Саша Чемеров, O.TORVALD, ZIFERBLAT, CHEEV, Phill It, KRUT, Пиріг і Батіг, Стас Корольов & Vesnavoseny, ТОНКА, MAYOROVA, TEMBER BLANCHE, DIMA PROKOPOV, BRYKULETS, Kurs Valut, Si Process, NAZVA, KHAYAT, Renie Cares, ГОНЯ, Sheetel, Feels, Gorim!, MC Реп, Budchuk & Friends, KARTA SVITU та інші талановиті артисти.

Для прихильників електронного саунду на фестивалі зіграють VOTUMA, dj KON', Joss, Sergiy Leshchenko, Walakos. I Wannabe та багато інших музикантів.

Алея майстеркласів: як зароджувалася наша культура

Гостей фестивалю чекатиме зустріч із українськими майстрами. Вони навчатимуть усіх охочих гончарству, ткацтву, ковальству, випіканню жайворонків із тіста, різьбленню, грі на народних інструментах, майструванню ляльки-мотанки, ліпленню з глини, народному розпису, ритуванню по шкірі тощо.

Арт на "V'YAVA Єднання": виставки українських митців

У межах фестивалю відбудеться виставка "identification. Код нації". На ній будуть представлені понад 100 творів 19 українських митців у жанрах живопис, фотографія, інсталяція, графіка, скульптура і digital art, що втілюють нашу самоідентифікацію та культурний спадок.

Серед художників - автор безлічі музичних обкладинок Мітя Фєнєчкін, дослідник українських візуальних етнокодів Roman Chizz, піксель-арт митець Вітер Степовий та інші.

DANCE UNITY FEST: українське танцювальне комʼюніті

25 травня в межах пройде танцювальний фестиваль DANCE UNITY FEST - 70 потужних шоу-команд зі всієї України будуть змагатися за звання "найкращої команди" та призовий фонд. Танцівники змагатимуться в жанрах Contemporary, Dance show, Street show і K-Pop

Організатори DANCE UNITY FEST вже понад 15 років розвивають танцювальну культуру країни та створюють такі dance-івенти, як Dance monsters fest, Proka4 dance fest, Peace love unity battle, FEMME fest, Kyiv breaking association.

Ярмарок сучасних та традиційних виробів: купуймо українське

Українські майстри та бренди продаватимуть на "V'YAVA Єднання" свої витвори: ексклюзивний одяг, аксесуари, прикраси й домашній декор.

До того ж - привезуть на фестиваль гастрономічні делікатеси, зокрема сири з українських сироварень, мед із сімейних пасік, наливки та солодощі.

Дитяча галявина: творчо, активно, пізнавально

Дитячу локацію на фестивалі розділять на зони активності, творчості та спілкування. Кожна з них буде насичена розважальними заходами.

У зоні активності малечу чекають рухливі ігри, хороводи, забави у фольклорному стилі, вуличні вистави, наукові шоу та інтерактивний дитячий шумовий оркестр. На локації творчості - тир, майстеркласи з розпису й аквагрим. А в зоні спілкування для найменших - майстер-клас із колискових та забавлянок.

Фудкорти

Від насолод творчих - до кулінарних. На фудкортах івенту можна буде поласувати шашликом із мангала, піцою, китайською локшиною, бургерами й безліччю інших смаколиків.

Зона хвостиків: візьми друга із собою

"V'YAVA Єднання" - pet friendly. Тут будуть не тільки раді хвостикам, а й обладнають для них спеціальну локацію. На ній відбуватимуться цікаві зустрічі з кінологами та їхніми песиками. Під час них фахівці розкажуть про виховання і утримання улюбленців, а також трюкове дресирування.

Мета фестивалю: допомога дітям та ЗСУ

Команда фестивалю ставить перед собою надважливу мету. "V'YAVA Єднання" збиратиме три мільйони гривень на потреби 3-ої окремої штурмової бригади, а також на напрям "Медичної допомоги" через UNITED24.

Квитки на один з найграндіозніших і найбільших фестивалів року можна придбати за посиланням.