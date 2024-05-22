"V'YAVA Єднання" в Киеве: подробный гайд грандиозным фестивалем

23.05.2024-26.05.2023

С 23 по 26 мая крупнейший музыкально-культурный фестиваль "V'YAVA Єднання" соберет на Арт-заводе Платформа художников и артистов, чтобы популяризировать украинскую культуру и сплачивать людей для большой социальной цели.

Четырехдневное событие замиксует на одной площадке современную и аутентичную, музыку и арт, танец и спорт.

Музыка: более 400 музыкантов на пяти тематических сценах

В течение четырех дней на пяти фестивальных сценах сыграют более 400 разножанровых украинских и зарубежных артистов. Свои шоукейсы на мероприятии представят MUZVAR, Mixmag Ukraine и Megogo.

Среди новых имен в лайнапе - желанный гость всех европейских площадок и основатель лейбла Electric Ballroom, немецкий продюсер THOMAS SCHUMACHER.

Также на "V'YAVA Єднання" выступят ONUKA, Go_A, СКАЙ, Саша Чемеров, O.TORVALD, ZIFERBLAT, CHEEV, Phill It, KRUT, Пиріг і Батіг, Стас Корольов & Vesnavoseny, ТОНКА, MAYOROVA, TEMBER BLANCHE, DIMA PROKOPOV, BRYKULETS, Kurs Valut, Si Process, NAZVA, KHAYAT, Renie Cares, ГОНЯ, Sheetel, Feels, Gorim!, MC Реп, Budchuk & Friends, KARTA SVITU и другие талантливые артисты.

Для поклонников электронного саунда на фестивале сыграют VOTUMA, dj KON', Joss, Sergiy Leshchenko, Walakos. I Wannabe и многие другие музыканты.

Аллея мастерклассов: как зарождалась наша культура

Гостей фестиваля ждет встреча с украинскими мастерами. Они будут обучать всех желающих гончарству, ткачеству, кузнечному делу, выпеканию жаворонков из теста, резьбе, игре на народных инструментах, мастерству куклы-мотанки, лепке из глины, народной росписи и т.д.

Арт на "V'YAVA Єднання" : выставки украинских художников

В рамках фестиваля состоится выставка "identification. Код нации". На ней будут представлены более 100 произведений 19 украинских художников в жанрах живопись, фотография, инсталляция, графика, скульптура и digital art, олицетворяющие нашу самоидентификацию и культурное наследие.

Среди художников - автор множества музыкальных обложек Митя Фенечкин, исследователь украинских визуальных этнокодов Roman Chizz, пиксель-арт художник Вітер Степовий и другие.

DANCE UNITY FEST: украинское танцевальное коммьюнити

25 мая в рамках пройдет танцевальный фестиваль DANCE UNITY FEST - 70 мощных шоу-команд со всей Украины будут соперничать за звание "лучшей команды" и призовой фонд. Танцоры будут соревноваться в жанрах Contemporary, Dance show, Street show и K-Pop

Организаторы DANCE UNITY FEST уже более 15 лет развивают танцевальную культуру страны и создают такие dance-ивенты, как Dance monsters fest, Proka4 dance fest, Peace love unity battle, FEMME fest, Kyiv breaking association.

Ярмарка современных и традиционных изделий: покупаем украинский

Украинские мастера и бренды будут продавать на "V'YAVA Єднання" свои произведения: эксклюзивную одежду, аксессуары, украшения и домашний декор.

К тому же привезут на фестиваль гастрономические деликатесы, в том числе сыры из украинских сыроделий, мед из семейных пасек, наливки и сладости.

Детская поляна: творчески, активно, познавательно

Детскую локацию на фестивале делят на зоны активности, творчества и общения. Каждая из них будет насыщена развлекательными мероприятиями.

В зоне активности малышей ждут подвижные игры, хороводы, забавы в фольклорном стиле, уличные представления, научные шоу и интерактивный детский шумовой оркестр. На локации творчества - тир, мастерклассы по росписи и аквагрим. А в зоне общения для самых маленьких - мастер-класс по колыбельным и игрушкам.

Фудкорты

От наслаждений творческих - до кулинарных. На фудкортах ивента можно будет полакомиться шашлыком из мангала, пиццей, китайской лапшой, бургерами и множеством других вкусностей.

Зона хвостиков: возьми друга с собой

"V'YAVA Єднання" - pet friendly. Здесь будут не только рады хвостикам, но и оборудуют для них специальную локацию. На ней будут проходить интересные встречи с кинологами и их песиками. Во время них специалисты расскажут о воспитании и содержании любимцев, а также трюковой дрессировке.

Цель фестиваля: помощь детям и ВСУ

Команда фестиваля ставит перед собой важнейшую цель. "V'YAVA Єднання" будет собирать три миллиона гривен на нужды 3-й отдельной штурмовой бригады, а также на направление "Медицинской помощи" через UNITED24.

Билеты на один из самых грандиозных и крупнейших фестивалей года можно приобрести по ссылке.