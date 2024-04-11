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Уяви себе зі мною: культурний артпростір V'YAVA відкриває літній сезон на ВДНГ

V'YAVA відкриває літній сезон на ВДНГ (фото: V'YAVA)
 

27.04.2024, 28.04.2024

27 і 28 квітня в Саду Бажань на ВДНГ оновлений культурний артпростір V'YAVA (В'ява) чекатиме на перших гостей нового сезону.

Цьогоріч V'YAVA вражатиме - вона масштабується і тепер об’єднує в собі не тільки музику, а й інші напрями українського мистецтва.

"Українська культура - це потужна сила нашого духу сьогодні, під час війни. Вона підтримує, об’єднує, дає сили, надії, світло й барви життя", - говорять ідеологи артпростору.

На відкритті артпростору лунатиме музика різних жанрів від топових українських артистів.

Хедлайнером 27 квітня стане український музикант та продюсер Cepasa. Його підтримає творчий дует Gorim! & Yuzvik.

 

28 квітня на сцену V'YAVA вийде музично-поетичний проєкт "Пиріг і Батіг". Вони зіграють пісні на вірші цілої низки знакових українських поетів. Ще одними хедлайнерами стануть віртуозні джазмени Олексій Коган та JAZZinKyiv.

 

Окрім хедлайнерів, на відкритті виступлять і інші артисти та діджеї, яких анонсують незабаром.

Більше деталей можна дізнатися за посиланням.

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