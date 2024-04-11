RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Представь себя со мной: культурное артпространство V'YAVA открывает летний сезон на ВДНГ

V'YAVA открывает летний сезон на ВДНГ (фото: V'YAVA)
 

27.04.2024, 28.04.2024

27 и 28 апреля в "Саду Бажань" на ВДНГ обновленное культурное артпространство V'YAVA будет ждать первых гостей нового сезона.

В этом году V'YAVA поразит - она масштабируется и теперь объединяет в себе не только музыку, но и другие направления украинского искусства.

"Украинская культура - это мощная сила нашего духа сегодня, во время войны. Она поддерживает, объединяет, дает силы, надежды, свет и краски жизни", - говорят идеологи артпространства.

На открытии артпространства будет раздаваться музыка разных жанров от топовых украинских артистов.

Хедлайнером 27 апреля будет украинский музыкант и продюсер Cepasa. Его поддержит дуэт Gorim! & Yuzvik.

 

28 апреля на сцену V'YAVA выйдет музыкально-поэтический проект "Пиріг і Батіг". Они сыграют песни на стихи ряда знаковых украинских поэтов. Еще одними хедлайнерами станут виртуозные джазмены Алексей Коган и JAZZinKyiv.

 

Кроме хедлайнеров, на открытии выступят и другие артисты и диджеи, анонсируемые вскоре.

Больше деталей можно узнать по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News