22 декабря в Украине впервые пройдет Новогодний парад

22 декабря центр столицы Украины на несколько часов превратится в место проведения настоящего театрализованного действа. Фейерверки из метафана, 10-метровая платформа, сотни людей в новогодних нарядах, зажигательная музыка и конкурс на лучший костюм: вот что ожидает украинцев на первом Новогоднем параде.

Костюмированные парады являются неотъемлемым атрибутом празднования Нового года во многих странах мира. Так, например, в Лондоне тысячи людей выходят на улицы города, чтобы стать частью самого большого новогоднего шествия в Европе. А парад в Гонконге, посвященный Китайскому Новому году, всегда сопровождается величественным шествием с красным драконом во главе.

"Опираясь на мировой опыт, мы решили сделать подарок городу к зимним праздникам и очень надеемся положить начало новой традиции празднования Нового года не только для киевлян и гостей столицы, но и для всех жителей Украины", – говорит соорганизатор проекта Оксана Панкина.

Новогодний парад – это срежиссированное праздничное шествие, сопровождаемое современной хореографией, живой музыкой и яркими новогодними костюмами. Команда профессионалов – известные художник по костюмам Леся Патока, режиссер-постановщик Слава Жила, композитор Юрий Звонарь и хореограф Данил Демехин работают над созданием настоящей атмосферы праздника.

А стать зрителем беспрецедентного новогоднего чуда смогут все желающие. В рамках мероприятия среди участников состоится конкурс на лучший новогодний костюм. Авторов самых ярких образов ждут крутые призы и подарки.

В Украине впервые пройдет Новогодний парад