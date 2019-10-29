22 грудня в Україні вперше пройде Новорічний парад

22 грудня центр столиці України на кілька годин перетвориться на місце проведення справжнього театралізованого дійства. Феєрверки з метафану, 10-метрова платформа, сотні людей у новорічному вбранні, запальна музика та конкурс на найкращий костюм: ось що очікує українців на першому Новорічному параді.

Костюмовані паради є невід'ємним атрибутом святкування Нового року в багатьох країнах світу. Так, наприклад, у Лондоні тисячі людей виходять на вулиці міста, щоб стати частиною найбільшої новорічної ходи у Європі. А парад у Гонконзі, присвячений Китайському Новому року, завжди супроводжується величною ходою з червоним драконом на чолі.

"Спираючись на світовий досвід, ми вирішили зробити подарунок місту до зимових свят і дуже сподіваємося започаткувати нову традицію святкування Нового року не лише для киян і гостей столиці, а й для всіх жителів України", – каже співорганізаторка проекту Оксана Панкіна.

Новорічний парад – це зрежисована святкова хода, супроводжувана сучасною хореографією, живою музикою та яскравими новорічними костюмами. Команда професіоналів – відомі художник по костюмах Леся Патока, режисер-постановник Слава Жила, композитор Юрій Звонар та хореограф Данило Демехін працюють над створенням справжньої атмосфери свята.

А стати глядачем безпрецедентного новорічного дива зможуть всі охочі. У рамках події серед учасників відбудеться конкурс на найкращий новорічний костюм. Авторів найяскравіших образів очікують круті призи та подарунки.

В Україні вперше пройде Новорічний парад