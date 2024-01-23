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Соціальний день на фестивалі ліхтарів Lights&Dreams: хто може пройти безкоштовно

Фестиваль ліхтарів Lights&Dreams (фото: прес-служба Співочого)
 

25.01.2024

25 січня Фестиваль ліхтарів Lights&Dreams, який зараз проходить на Співочому, відкриє двері для соціально незахищених категорій населення.

Безкоштовно потрапити на фестиваль зможуть діти війни, діти сироти, люди з інвалідністю I-II категорії та, звісно, представники ЗСУ. Інші категорії населення, серед яких ВПО та пенсіонери, отримають знижку на вхід у  25%.

"Ми знаємо, як важливо зараз підтримувати моральний стан та отримувати позитивні емоції. Тож хочемо зробити приємне тим людям, які з певних причин не можуть потрапити на фестиваль, але дуже хочуть!" - кажуть організатори.

Нагадаємо, що Lights & Dreams - це справжній парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає до 7-ми метрів у висоту. 

Загалом понад 50 000 ліхтариків, 10 кілометрів шовку та 140 000 квадратних метрів парку перетворили Співоче на ілюмінаційну казку.

Фестиваль ліхтарів Lights&Dreams (фото: прес-служба Співочого)

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Київ