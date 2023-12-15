Ілюмінаційна казка у центрі Києва. 8 причин відвідати фестиваль ліхтарів
У Києві відбудеться фестиваль Lights & Dreams (фото: instagram.com/spivoche)
22.12.2023
Напередодні Різдва, 22 грудня в столичному парку Співоче відкриється фестиваль ліхтарів Lights & Dreams.
Чому варто відвідати фестиваль
- На вас чекає справжній парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 метрів у висоту.
- Відвідувачі побачать понад 50 тис. ліхтариків!
- Проект вже встиг отримати багато шанувальників за кордоном, а ось в Україні він пройде вперше.
- Світлові інсталяції фестивалю стануть невід’ємною частиною легендарної історії про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти.
- Всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку (його витратили більше 10 км!) та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери.
- В рамках фестивалю буде діяти більше 30 ілюмінаційних локації, серед яких: "Ліс казкових фей та ельфів", "Тунель закоханих", "Магічні коти", "Золотий дракон" тощо. Кожен персонаж є частиною легенди, яку організатори створили спеціально під цей проект.
- Також на фестивалі будуть інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу, шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фуд-корти та багато іншого.
- Захід проводять організатори "Фестивалю гігантських китайських ліхтарів", що вже з успіхом пройшов в Києві та інших містах України.
Придбати квитки на фестиваль можна на офіційному сайті Lights & Dreams за посиланням або на касі парку Співоче.
Вхід для військових ЗСУ та інвалідів I-II категорії безкоштовний.