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Ілюмінаційна казка у центрі Києва. 8 причин відвідати фестиваль ліхтарів

Новость на русском → П'ятниця 15 грудня 2023 16:29
Ілюмінаційна казка у центрі Києва. 8 причин відвідати фестиваль ліхтарів У Києві відбудеться фестиваль Lights & Dreams (фото: instagram.com/spivoche)

22.12.2023

Напередодні Різдва, 22 грудня в столичному парку Співоче відкриється фестиваль ліхтарів Lights & Dreams.

Чому варто відвідати фестиваль

  1. На вас чекає справжній парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 метрів у висоту.
  2. Відвідувачі побачать понад 50 тис. ліхтариків!
  3. Проект вже встиг отримати багато шанувальників за кордоном, а ось в Україні він пройде вперше.
  4. Світлові інсталяції фестивалю стануть невід’ємною частиною легендарної історії про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти.
  5. Всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку (його витратили більше 10 км!) та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери.
  6. В рамках фестивалю буде діяти більше 30 ілюмінаційних локації, серед яких: "Ліс казкових фей та ельфів", "Тунель закоханих", "Магічні коти", "Золотий дракон" тощо. Кожен персонаж є частиною легенди, яку організатори створили спеціально під цей проект.
  7. Також на фестивалі будуть інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу, шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фуд-корти та багато іншого.
  8. Захід проводять організатори "Фестивалю гігантських китайських ліхтарів", що вже з успіхом пройшов в Києві та інших містах України.

Придбати квитки на фестиваль можна на офіційному сайті Lights & Dreams за посиланням або на касі парку Співоче.

Вхід для військових ЗСУ та інвалідів I-II категорії безкоштовний.

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