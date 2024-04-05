UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Пожежа": киян запрошують на фестиваль електронної музики

У Києві відбудеться унікальний фестиваль "Пожежа" (фото: instagram.com/kursvalutband)
 

07.04.2024

7 квітня в стінах Малої опери на Дегтярівській, 5 відбудеться фестиваль електронної музики від "Пожежі".

Локація поділятиметься на 2 зони: безпосередньо сцена та простір відпочинку з маркетом, тату-зоною та чайною церемонією.

Хто виступить на "Пожежі"

NAHABA - дует, який вразив країну неординарністю звучання, шаленим потоком енергії та палітрою контрастів.

 

Kurs Valüt - дніпровський електронний дует, утворений з метою просування Minimal Wave в Україні. 

 

Badwor7h - артист, який зумів поєднати в своїх треках найкраще зі спадщини рейвкультури нульових із модерновим саунд-дизайном. 

 

нестор - митець, який створює вабливі меланхолійні треки, виливаючи в рядках власний досвід та переживання.

 

Також до вище згаданих артистів приєднаються meowchocolate і moonevea.

Квитки на електронну "Пожежу" можна придбати за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу