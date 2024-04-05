"Пожежа": киян запрошують на фестиваль електронної музики

7 квітня в стінах Малої опери на Дегтярівській, 5 відбудеться фестиваль електронної музики від "Пожежі".

Локація поділятиметься на 2 зони: безпосередньо сцена та простір відпочинку з маркетом, тату-зоною та чайною церемонією.

Хто виступить на "Пожежі"

NAHABA - дует, який вразив країну неординарністю звучання, шаленим потоком енергії та палітрою контрастів.

Kurs Valüt - дніпровський електронний дует, утворений з метою просування Minimal Wave в Україні.

Badwor7h - артист, який зумів поєднати в своїх треках найкраще зі спадщини рейвкультури нульових із модерновим саунд-дизайном.

нестор - митець, який створює вабливі меланхолійні треки, виливаючи в рядках власний досвід та переживання.

Також до вище згаданих артистів приєднаються meowchocolate і moonevea.

Квитки на електронну "Пожежу" можна придбати за посиланням.