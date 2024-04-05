"Пожежа": киевлян приглашают на фестиваль электронной музыки

7 апреля в стенах Малой оперы на Дегтяревской, 5 состоится фестиваль электронной музыки от "Пожежі".

Локация будет делиться на две зоны: непосредственно сцена и пространство отдыха с маркетом, тату-зоной и чайной церемонией.

Кто выступит на "Пожежі"

NAHABA - дуэт, поразивший страну неординарностью звучания, бешеным потоком энергии и палитрой контрастов.

Kurs Valüt - днепровский электронный дуэт, образованный с целью продвижения Minimal Wave в Украине.

Badwor7h - артист, который сумел соединить в своих треках лучшее из наследия рейвкультуры нулевых с модерновым саунд-дизайном.

нестор - артист, создающий манящие меланхолические треки, изливая в строках собственный опыт и переживания.

Также к вышеупомянутым артистам присоединятся meowchocolate и moonevea.

Билеты на электронную "Пожежу" можно приобрести по ссылке.