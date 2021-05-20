В Киеве покажут первые советские лимузины и британские Rolls Royce: где и когда

28.05.2021-30.05.2021

Сотни старинных и редкостных автомобилей со всей Украины покажут на фестивале OldCarLand. Мероприятие будет проходить 28-30 мая в Киеве на территории Государственного музея авиации имени А.К. Антонова по ул. Медовая, 1 (билеты).

Фото: в Киеве пройдет фестиваль OldCarLand (пресс-служба)

Все ретромашины представлят под открытым небом среди десятков самолетов и вертолетов. Кроме легковушек, можно будет увидеть грузовики, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды и велосипеды.

В программе – конкурсы водительского мастерства на старинных автомобилях, показы моды начала и середины ХХ века, ралли на классических транспортных средствах, соревнования экипажей в ввоссоздании различных эпох.

Фото: в Киеве пройдет фестиваль OldCarLand (пресс-служба)

"Изюминкой" фестиваля будет экспозиция уникальных представительских машин ручной сборки. На OldCarLand представлят советские лимузины, которыми ездили первые лица СССР с 1940-х годов по 1990-е. Каждая из этих машин имеет историю, связанную с влиятельными и известными людьми и выполнена в эксклюзивном варианте.

Среди них - ЗИС-110 1946 года выпуска. На этом авто впервые в советском автопроме установили гидравлические стеклоподъемники, одометр и другие современные на то время технические устройства.

Одним из десятка впечатляющих лимузинов уровня Rolls Royce является ЗиЛ-115 1978 года. Им возили главу компартии Украины Владимира Щербицкого. За 15 лет выпуска этой модели сделали только 106 таких ЗИЛов.

Фото: в Киеве пройдет фестиваль OldCarLand (пресс-служба)

Приедет на фестиваль и редкий автобус представительского класса ЗиЛ-3207 "Юность", который отличается высоким уровнем комфорта.

Также на мероприятие приедет отреставрированный кабриолет Rolls Royce Corniche. Модель на протяжении многих лет выпуска стала визитной карточкой марки, демонстрирует роскошь и функциональность Rolls Royce.

Фото: в Киеве пройдет фестиваль OldCarLand (пресс-служба)

Кроме этого, будет возможность познакомиться с Rolls Royce Silver Shadow 1969 года выпуска, а также - с самым ранним "Запорожцем" ЗАЗ-965 с номером кузова 185.

Будет немало и знаковых моделей двухколесной техники. В частности первый мотовелосипед в СССР, какой сделали на Харьковском велозаводе в 50-х годах, первый мотовелосипед Львовского мотозавода, а также - линейку мопедов "Карпаты", включая последнюю в истории версию "Карпаты-4".

Фото: в Киеве пройдет фестиваль OldCarLand (пресс-служба)