У Києві покажуть перші радянські лімузини і британські Rolls Royce: де і коли

28.05.2021-30.05.2021

Сотні старовинних і рідкісних автомобілів зі всієї України покажуть на фестивалі OldCarLand. Захід відбуватиметься 28-30 травня у Києві на території Державного музею авіації імені О. К. Антонова по вул. Медова, 1 (квитки).

Фото: у Києві пройде фестиваль OldCarLand (прес-служба)

Всі ретромашини презентують під відкритим небом серед десятків літаків і гелікоптерів. Крім легковиків, можна буде побачити вантажівки, автобуси, мотоцикли, мотороллери, мопеди та велосипеди.

У програмі - конкурси водійської майстерності на старовинних автомобілях, покази моди початку й середини ХХ століття, ралі на класичних транспортних засобах, змагання екіпажів у відтворенні різних епох.

Фото: у Києві пройде фестиваль OldCarLand (прес-служба)

"Родзинкою" цьогорічного фестивалю буде експозиція унікальних представницьких машин ручного збирання. На OldCarLand презентують радянські лімузини, якими їздили перші особи СРСР з 1940-х років по 1990-ті. Кожна із цих машин має історію, пов’язану із впливовими й відомими людьми та виконана в ексклюзивному варіанті.

Серед таких - ЗіС-110 1946 року випуску. На цьому авто вперше в радянському автопромі встановили гідравлічні склопідйомники, одометр й інші сучасні на той час технічні пристрої.

Одним із десятка вражаючих лімузинів рівня Rolls Royce є ЗіЛ-115 1978 року. Ним возили голову компартії України Володимира Щербицького. За 15 років випуску цієї моделі зробили тільки 106 таких ЗіЛів.

Фото: у Києві пройде фестиваль OldCarLand (прес-служба)

Приїде на фестиваль і рідкісний автобус представницького класу ЗіЛ-3207 "Юность", який відзначається високим рівнем комфорту.

Також на захід приїде відреставрований кабріолет Rolls Royce Corniche. Модель впродовж багатьох років випуску стала візитною карткою марки, що демонструє розкіш і функціональність Rolls Royce.

Фото: у Києві пройде фестиваль OldCarLand (прес-служба)

Крім цього, буде змога познайомитися із Rolls Royce Silver Shadow 1969 року випуску, а також - із найбільш раннім "Запорожцем" ЗАЗ-965 з номером кузова 185.

Буде чимало й знакових моделей двоколісної техніки. Зокрема перший мотовелосипед у СРСР, який виробили на Харківському велозаводі у 50-х роках, перший мотовелосипед Львівського мотозаводу, а також - лінійку мопедів "Карпати", включно з останньою в історії версією "Карпати-4".

Фото: у Києві пройде фестиваль OldCarLand (прес-служба)