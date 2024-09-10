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Lviv BookForum 2024: коли відбудеться і хто з відомих письменників приїде

Новость на русском → Вівторок 10 вересня 2024 12:50
Lviv BookForum 2024: коли відбудеться і хто з відомих письменників приїде У Львові пройде BookForum (фото: instagram.com/bookforumlviv)

03.10.2024-06.10.2024

31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum пройде з 3 по 6 жовтня у Львові наживо (в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики "Порохова вежа") та онлайн.

Фокусна тема цьогорічного заходу - "Сила спільнодії".

Організатори з "Форуму видавців" зазначають, що вона допоможе через історичний та актуальний досвід українців обговорити теми, які впливають на глобальні демократичні процеси: постколоніалізм в Україні та світі, силу громадського активізму й молоді, національну пам'ять та міжнародні конфлікти.

Усього в рамках Lviv BookForum заплановано 20 дискусій, 5 публічних інтерв'ю з топовими українськими та іноземними інтелектуалами, церемонія відкриття і 4 партнерські події.

Серед гостей фестивалю:

  • лавреат Букерівської премії Салман Рушді
  • економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон
  • Софі Оксанен
  • Георгій Господінов
  • Мирослав Шкандрій
  • Кшиштоф Чижевський
  • філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак та десятки інших провідних світових та українських інтелектуалів

Lviv BookForum 2024: коли відбудеться і хто з відомих письменників приїде

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