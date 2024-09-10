Lviv BookForum 2024: коли відбудеться і хто з відомих письменників приїде
У Львові пройде BookForum (фото: instagram.com/bookforumlviv)
03.10.2024-06.10.2024
31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum пройде з 3 по 6 жовтня у Львові наживо (в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики "Порохова вежа") та онлайн.
Фокусна тема цьогорічного заходу - "Сила спільнодії".
Організатори з "Форуму видавців" зазначають, що вона допоможе через історичний та актуальний досвід українців обговорити теми, які впливають на глобальні демократичні процеси: постколоніалізм в Україні та світі, силу громадського активізму й молоді, національну пам'ять та міжнародні конфлікти.
Усього в рамках Lviv BookForum заплановано 20 дискусій, 5 публічних інтерв'ю з топовими українськими та іноземними інтелектуалами, церемонія відкриття і 4 партнерські події.
Серед гостей фестивалю:
- лавреат Букерівської премії Салман Рушді
- економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон
- Софі Оксанен
- Георгій Господінов
- Мирослав Шкандрій
- Кшиштоф Чижевський
- філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак та десятки інших провідних світових та українських інтелектуалів