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Lviv BookForum 2024: когда состоится и кто из известных писателей приедет

Новина українською → Вторник 10 сентября 2024 12:50
Lviv BookForum 2024: когда состоится и кто из известных писателей приедет Во Львове пройдет BookForum (фото: instagram.com/bookforumlviv)

03.10.2024-06.10.2024

31-й Международный литературный фестиваль Lviv BookForum пройдет с 3 по 6 октября во Львове вживую (в Центре архитектуры, дизайна и урбанистики "Порохова вежа") и онлайн.

Фокусная тема мероприятия - "Сила спільнодії".

Организаторы из "Форума издателей" отмечают, что она поможет через исторический и актуальный опыт украинцев обсудить темы, которые влияют на глобальные демократические процессы: постколониализм в Украине и мире, силу общественного активизма и молодежи, национальную память и международные конфликты.

Всего в рамках Lviv BookForum запланировано 20 дискуссий, 5 публичных интервью с топовыми украинскими и иностранными интеллектуалами, церемония открытия и 4 партнерских события.

Среди гостей фестиваля:

  • лауреат Букеровской премии Салман Рушди
  • экономист и писатель Джеймс Алан Робинсон
  • Софи Оксанен
  • Георгий Господинов
  • Мирослав Шкандрий
  • Кшиштоф Чижевский
  • философ и литературовед Гаятри Чакраворти Спивак и десятки других ведущих мировых и украинских интеллектуалов

Lviv BookForum 2024: когда состоится и кто из известных писателей приедет

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