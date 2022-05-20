Лето на ВДНГ возвращается: какие локации работают на территории комплекса

20.05.2022-31.08.2022

Киев расцветает вместе с весной, а ВДНГ готовится встречать летний сезон в боевом и очень оптимистичном настроении. На территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" возобновляют свою работу постоянные локации и кафе.

Для отдыха с детьми

Пространство семейного отдыха KACHELI

Локация находится слева от центрального входа. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 20:00. Стоимость билетов: 60 грн, для детей ростом до 120 см - вход свободный

Фабрика аттракционов

Локация на центральной площади между 4 и 6 павильонами. Режим работы: в будни с 12:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Стоимость билетов: от 100 до 200 грн

Зона детских развлечений KidCity

Локация возле павильонов №5 и №10. Режим работы: 3 10:00 до 20:00. Стоимость: от 50 до 300 грн

Веревочный SkyPark

Локация находится между павильонами №1 и №2. Режим работы: с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19:30). Стоимость: от 60 до 600 грн

Огромный батут

Локация находится за павильоном №4. Часы работы: с 10:00 до 20:00. Стоимость: 150 грн (безлимит)

Для активного досуга

Прокат велосипедов и электротранспорта Veliki.ua и Velolife

Режим работы: с 10:00 до 19:00. Стоимость (за час): электротранспорт 300 грн; взрослые велосипеды: от 90 до 150 грн; детские велосипеды: 60 грн; самокаты: от 200 до 300 грн

Урбан-парк

Липовая аллея. Режим работы: круглосуточно. Бесплатно

Пейнтбол и лазертаг Ganz

Локация расположена за павильоном №21. Режим работы: с 10:00 до 20:00 (по предварительной записи). Стоимость: от 350 грн за лазертаг и от 500 грн за пейнтбол

Rejo: футбольные и теннисные поля

Локация возле лесопарковой зоны, неподалеку от урбан-парка. Режим работы: с 7:00 до 23:00. Стоимость: от 200 до 600 грн в час

Extreme rent

Справа от центрального входа, возле Пикник-сада. Режим работы: пятница-воскресенье с 11: 00 до 21: 00. Стоимость: от 250 грн

Для вдохновения

Оранжерея

Справа от центрального входа. Режим работы: с 12:00 до 20:00. Стоимость: от 60 до 80 грн, только безналичный расчет

Kitchen&Garden

Справа от павильона №10. Режим работы: с 11:00 до 20:00 (понедельник выходной). Бесплатно

Венецианская карусель

Центральная аллея ВДНГ. Режим работы: с 10:00 до 22:00. Стоимость: 50 грн

Для завтрака, обеда, ужина

Coffee Lover

Павильон №15. Режим работы: в будни с 10:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 20:00

Biologist

Справа от центральной аллеи. Режим работы: в среду и четверг с 12:00 до 22:00. Пятница-воскресенье с 11:00 до 22:00

HayLoft Version 2.0

Справа от центрального входа. Режим работы: с 11:00 до 23:00

Белый Налив

Между павильонами №6 и №8. Режим работы: с 10:00 до 21:00

Администрация Экспоцентра просит не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. При звуках сирены все локации закрываются, а посетителей просят пройти в ближайшие бомбоубежища в павильонах №1 и № 5.