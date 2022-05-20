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Літо на ВДНГ повертається: які локації працюють на території комплексу

Новость на русском → П'ятниця 20 травня 2022 16:42
Літо на ВДНГ повертається: які локації працюють на території комплексу Літо на ВДНГ повертається (фото: прес-служба)

20.05.2022-31.08.2022

Київ розквітає разом з весною, а ВДНГ готується зустрічати літній сезон у бойовому та дуже оптимістичному настрої. На території Національного комплексу "Експоцентр України" відновлюють свою роботу постійні локації та кафе.

Для відпочинку з дітьми

Простір сімейного відпочинку KACHELI

Локація знаходиться зліва від центрального входу. Режим роботи: щодня з 10:00 до 19:00, у вихідні з 10:00 до 20:00. Вартість квитків: 60 грн, для дітей зростом до 120 см - вхід вільний

Літо на ВДНГ повертається: які локації працюють на території комплексу

Фабрика атракціонів

Локація на центральній площі між 4 та 6 павільйонами. Режим роботи: у будні з 12:00 до 20:00, у вихідні з 10:00 до 21:00. Вартість квитків: від 100 до 200 грн

Зона дитячих розваг KidCity

Локація біля павільйонів №5 і №10. Режим роботи: 3 10:00 до 20:00. Вартість: від 50 до 300 грн

Мотузковий SkyPark

Локація знаходиться між павільйонами №1 та №2. Режим роботи: з 10:00 до 20:00 (каса працює до 19:30). Вартість: від 60 до 600 грн

Літо на ВДНГ повертається: які локації працюють на території комплексу

Величезний батут

Локація знаходиться за павільйоном №4. Години роботи: з 10:00 до 20:00. Вартість: 150 грн (безліміт).

Для активного дозвілля

Прокат велосипедів та електротранспорту Veliki.ua та Velolife

Режим роботи: з 10:00 до 19:00. Вартість (за годину): електротранспорт 300 грн; дорослі велосипеди: від 90 до 150 грн; дитячі велосипеди: 60 грн; самокати: від 200 до 300 грн

Урбан-парк

Липова алея. Режим роботи: цілодобово. Безкоштовно

Літо на ВДНГ повертається: які локації працюють на території комплексу

Пейнтбол й лазертаг Ganz

Локація розташована за павільйон №21. Режим роботи: з 10:00 до 20:00 (за попереднім записом). Вартість: від 350 грн за лазертаг та від 500 грн за пейнтбол

Літо на ВДНГ повертається: які локації працюють на території комплексу

Rejo: футбольні та тенісні поля

Локація біля лісопаркової зони, неподалік від урбан-парку. Режим роботи: з 7:00 до 23:00. Вартість: від 200 до 600 грн за годину

Extreme rent

Праворуч від центрального входу, біля Пікнік-саду. Режим роботи: п’ятниця-неділя з 11:00 до 21:00. Вартість: від 250 грн

Для натхнення

Оранжерея

Праворуч від центрального входу. Режим роботи: з 12:00 до 20:00. Вартість: від 60 до 80 грн, лише безготівковий розрахунок

Літо на ВДНГ повертається: які локації працюють на території комплексу

Kitchen&Garden

Праворуч від павільйону №10. Режим роботи: з 11:00 до 20:00 (понеділок вихідний). Безкоштовно

Венеціанська карусель

Центральна алея ВДНГ. Режим роботи: з 10:00 до 22:00. Вартість: 50 грн

Для сніданка, обіду, вечері

Coffee Lover

Павільйон №15. Режим роботи: у будні з 10:00 до 18:00, у вихідні з 10:00 до 20:00

Biologist

Праворуч від центральної алеї. Режим роботи: у середу та четвер з 12:00 до 22:00. П’ятниця-неділя з 11:00 до 22:00

HayLoft Version 2.0

Праворуч від центрального входу. Режим роботи: з 11:00 до 23:00

Білий Налив

Між павільйонами №6 та №8. Режим роботи: з 10:00 до 21:00

Адміністрація Експоцентру просить не нехтувати сигналами повітряної тривоги. При звуках сирени усі локації закриваються, а відвідувачів просять пройти до найближчого бомбосховища у павільйонах №1 та № 5.

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